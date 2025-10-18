Murale antimafia a Cinquefrondi: l’arte come speranza.

Un’opera d’arte urbana, un murale imponente e simbolico, si erge ora a Cinquefrondi, paese incastrato nel cuore della piana di Gioia Tauro, come baluardo contro l’ombra della criminalità organizzata.

L’immagine, frutto dell’abilità del tagger calabrese Sero-583p, adorna il muro esterno della scuola elementare Della Scala, punto nevralgico della comunità e crocevia quotidiano di bambini, genitori e insegnanti.

Il murale raffigura Nicola Gratteri, figura emblematica della magistratura antimafia napoletana, avvolto nelle vesti formali della toga, un’iconografia che evoca l’autorità della legge e l’impegno civile.

Sotto l’effige del magistrato, una frase lapidaria: “La cultura rende liberi”.

Non una semplice dichiarazione, ma un principio fondante, un monito per le future generazioni.

L’opera non è un mero omaggio a una figura pubblica, ma un progetto educativo volto a instillare nei giovani un senso di giustizia e una profonda avversione verso la cultura mafiosa che affligge la regione.

La scelta di collocare il murale in prossimità di una scuola, un luogo di crescita e di apprendimento, sottolinea l’importanza cruciale della formazione nella lotta contro le infiltrazioni criminali.

L’arte, in questo contesto, si trasforma in strumento di resilienza, offrendo un antidoto visivo e stimolante contro la rassegnazione e il fatalismo che spesso alimentano la perpetuazione delle dinamiche illegali.

Il messaggio è chiaro: la conoscenza, la consapevolezza e la capacità di pensiero critico sono le armi più potenti per contrastare l’influenza distruttiva della ‘ndrangheta.

Il murale non è solo un’opera d’arte, ma un simbolo tangibile dell’impegno della comunità nel promuovere i valori della legalità e della cittadinanza responsabile, un messaggio di speranza che risuona nel cuore della Piana di Gioia Tauro, auspicando un futuro libero dalla morsa del crimine.

Rappresenta un atto di coraggio, una dichiarazione pubblica di rifiuto verso la cultura dell’illegalità e una promessa di costruire un domani più giusto per i bambini che frequentano quella scuola e per l’intera regione.