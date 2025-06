Murone Sindaco a Lamezia: il Centrodestra Vince con Cambiamento

A Lamezia Terme, la quarta urbs calabrese per numero di abitanti, si è concluso un scrutinio che consacra il centrodestra come forza dominante. Mario Murone, avvocato di comprovata esperienza e figura di riferimento per l’area conservatrice, è stato eletto sindaco, sigillando la sua vittoria al ballottaggio con un solido 54,73% dei voti, corrispondenti a 14.624 preferenze. Un risultato che testimonia una chiara volontà di cambiamento da parte dell’elettorato lameziese, espresso attraverso una coalizione composta da sei liste civiche e partitiche: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Calabria Azzurra e Lamezia Domani.L’ex magistrato e già sindaco Doris Lo Moro, candidata del centrosinistra, si è fermata al 45,27% (12.097 voti), segnando una battuta d’arresto per il suo schieramento politico e per le prospettive di una continuità amministrativa. Il risultato riflette una crescente disaffezione verso le politiche tradizionali e un desiderio di nuove soluzioni per le problematiche che affliggono la città.Nel suo discorso di accettazione, il neo eletto sindaco Murone ha delineato le priorità della sua amministrazione, ribadendo l’impegno a realizzare integralmente il programma elettorale. Ha sottolineato l’importanza di instaurare un rapporto di prossimità e ascolto attivo con i cittadini, ponendo al centro delle decisioni le loro reali necessità e aspirazioni. Pur riconoscendo la propria identità civica, ha lanciato un appello al centrodestra, invitandolo a collaborare attivamente nei prossimi cinque anni per massimizzare l’impatto delle iniziative politiche e amministrative.La vittoria di Murone non è semplicemente un risultato elettorale, ma un indicatore di un mutamento di sensibilità nell’elettorato locale. Lamezia Terme si appresta ad affrontare una fase di transizione, con la speranza di vedere concretizzate le promesse di rinnovamento e sviluppo che hanno guidato la campagna elettorale e che rappresentano l’attesa di una comunità desiderosa di riscatto. L’attenzione si concentrerà ora sulla capacità dell’amministrazione Murone di tradurre in azioni concrete le parole pronunciate e di rispondere efficacemente alle sfide economiche, sociali e ambientali che la città si trova ad affrontare.