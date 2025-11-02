Museo Steven Tyler: promesse disattese e indagini a Cotronei

L’eco di una promessa disattesa risuona a Cotronei, comune della Sila crotonese, dove una vicenda intricata di ingerenze amministrative, finanziamenti pubblici e orgoglio di origini ha portato alla luce una spirale di indagini legali.

Al centro della disputa c’è il progetto di un museo dedicato a Steven Tyler, iconico frontman degli Aerosmith, un omaggio alle sue radici italiane, precisamente al nonno Giovanni Tallarico, musicista di mandolino emigrato in America all’inizio del Novecento.

La storia si dipana attorno a un’idea nata nel 2013, quando Tyler, in visita a Cotronei per incontrare i suoi parenti calabresi, fu commosso dalla possibilità di celebrare l’eredità del nonno attraverso un museo.

L’intesa era chiara: la location ideale era il palazzo Bevilacqua, dimora ancestrale dove Giovanni Tallarico aveva vissuto e aveva iniziato la sua vita matrimoniale, un luogo che incarnava il legame tra passato e presente della famiglia.

L’accordo fu sancito con la firma del progetto da parte dello stesso Tyler, un atto che sembrava suggellare un’iniziativa di grande valore culturale e turistico per il territorio.

Tuttavia, l’entusiasmo iniziale si è scontrato con dinamiche amministrative opache.

Nonostante l’ottenimento di un finanziamento regionale di 1,3 milioni di euro, l’amministrazione comunale, guidata prima da Nicola Belcastro e poi da Antonio Ammirati, ha deciso unilateralmente di modificare la location del museo, spostandolo in una zona periferica e priva del fascino storico del palazzo Bevilacqua.

La Procura della Repubblica ha avviato un’indagine per presunto falso ideologico e materiale, sospettando che i cambiamenti di sede siano stati giustificati con attestazioni false e manipolazioni di documenti, al fine di non perdere il finanziamento regionale.

L’associazione culturale Steven Tyler, nata proprio a Cotronei, ha espresso pubblicamente la sua diffida, contestando la decisione e chiedendo il rispetto dell’accordo iniziale.

Le indagini hanno rivelato una serie di irregolarità, tra cui la mancanza dell’acquisizione del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza, e hanno portato alla luce la volontà di perpetrare una narrazione distorta per mascherare le reali motivazioni dello spostamento.

L’avvocato Nino Grassi, cugino dell’artista e presidente dell’associazione, denuncia con amarezza come l’iniziativa, nata con l’intento di celebrare le radici e la storia della famiglia Tallarico, sia stata svilita da un manufatto privo di anima, un complesso di cemento armato distante dal cuore pulsante del centro storico.

Grassi ha espresso la volontà di informare Steven Tyler degli ultimi sviluppi, sottolineando l’importanza di preservare la memoria e il significato originario del progetto.

La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza dell’amministrazione pubblica, sull’importanza di rispettare gli accordi presi con figure di spicco a livello internazionale e sulla necessità di tutelare il patrimonio culturale e identitario di un territorio.

La speranza è che la verità venga a galla e che si possa ripristinare la promessa di un museo che sia davvero degno di Steven Tyler e delle sue radici calabresi.