Neuroscienze in Calabria: nasce un Polo per la cura del futuro.

Redazione Aosta
Le patologie neurologiche, comprendenti sia eventi acuti come ictus ischemici ed emorragie cerebrali, sia disturbi neurodegenerativi progressivi quali l’Alzheimer, il Parkinson e l’Epilessia, rappresentano una sfida sanitaria globale in crescente impatto sulla mortalità e sulla qualità della vita.

L’invecchiamento della popolazione, l’aumento dell’aspettativa di vita e fattori ambientali contribuiscono all’incremento della prevalenza di queste condizioni.

Una diagnosi precoce, resa possibile dai rapidi progressi delle tecnologie di imaging e di biomarker, l’introduzione di terapie innovative e un sistema sanitario efficiente e accessibile sono elementi cruciali per mitigare la disabilità e migliorare la prognosi.
In Calabria, la neonata Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco si impegna a rispondere a questa necessità con una riorganizzazione strategica, supportata dall’approvazione dell’atto aziendale e dalla progressiva implementazione delle strutture dipartimentali.
Il cuore di questa iniziativa è la creazione di un Polo Multicentrico Neuroscienze, un’entità complessa destinata a concentrare competenze e risorse per affrontare l’ampia gamma di problematiche neurologiche.

Questo Polo non è una semplice aggregazione di servizi, ma un’integrazione strategica di due presidi già operativi e riconosciuti per la loro esperienza nel campo delle malattie neurologiche, a livello regionale e nazionale.
L’iniziativa, guidata dalla Commissaria Simona Carbone, mira a condividere e amplificare queste competenze attraverso una piattaforma collaborativa, superando le barriere tradizionali tra i diversi reparti.

Il modello operativo del Polo Multicentrico Neuroscienze è caratterizzato da una differenziazione funzionale: il presidio Pugliese si focalizza sulla gestione delle patologie acute e tempo-dipendenti, come l’ictus, dove ogni minuto perso può determinare danni irreversibili.
Il presidio di Germaneto, invece, si dedica alla diagnosi e al trattamento delle malattie neurodegenerative croniche, promuovendo un approccio multidisciplinare che coinvolge neurologi, neuropsicologi, fisioterapisti e altri specialisti.
La chiave per l’efficacia del Polo risiede nella fluidità del percorso diagnostico-terapeutico.

L’organizzazione interna è progettata per garantire un flusso continuo e coordinato tra le diverse fasi del trattamento, dalla diagnosi iniziale all’intervento medico, chirurgico e riabilitativo, minimizzando i ritardi e ottimizzando i risultati per il paziente.
Questo approccio integrato è particolarmente importante nella gestione di patologie complesse, dove la tempestività e la coordinazione sono fattori determinanti per il successo terapeutico e il miglioramento della qualità della vita.
Il Polo Multicentrico Neuroscienze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco rappresenta un investimento strategico per il futuro della sanità calabrese, volto a offrire cure all’avanguardia e a promuovere la ricerca scientifica nel campo delle neuroscienze.

