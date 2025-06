Nordio contro le intercettazioni: pedinamenti e un monito da Gratteri

Le recenti dichiarazioni del ministro della Giustizia, Nordio, relative al ritorno ai pedinamenti come alternativa all’uso massiccio delle intercettazioni, sollevano interrogativi profondi sullo stato attuale della giustizia penale e sull’efficacia delle strategie investigative. Queste affermazioni, se inquadrate nel contesto di precedenti osservazioni del ministro riguardo ai costi delle intercettazioni, sembrano suggerire una revisione critica dell’approccio investigativo predominante. Tuttavia, è cruciale analizzare tali proposte alla luce delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti dalle istituzioni.Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, durante la presentazione del suo libro “Una Cosa Sola”, ha fornito dati illuminanti, rivelando che la Procura partenopea, impegnata nella lotta alla criminalità organizzata, sostiene un costo annuo di circa 5 milioni di euro per l’utilizzo di intercettazioni. Questa cifra, sebbene significativa, va considerata nel rapporto costo/beneficio: l’efficacia delle intercettazioni nel disarticolare organizzazioni criminali e nel prevenire reati gravi è ampiamente documentata. Rinunciare a questo strumento, o ridurne l’utilizzo, potrebbe avere conseguenze negative sulla sicurezza pubblica.Gratteri ha inoltre evidenziato un’evoluzione positiva nel lavoro di forze dell’ordine e magistratura negli ultimi dieci anni, sottolineando un innalzamento del livello di preparazione professionale. Tuttavia, emerge una preoccupazione più sottile: un’apparente diminuzione dell’impegno e del sacrificio richiesto ai funzionari e agli operatori del diritto. La dedizione e la determinazione che un tempo animavano i giovani aspiranti a entrare nelle unità speciali, spinti da un forte senso del dovere e dalla volontà di contrastare la criminalità, sembrano, in parte, affievolirsi. Questo fenomeno potrebbe essere collegato a una serie di fattori, tra cui cambiamenti sociali, economici e culturali, ma richiede un’analisi approfondita per comprenderne le cause e trovare soluzioni adeguate.L’ultima, e forse la più inquietante, riflessione del procuratore Gratteri riguarda la mancanza di una visione strategica e unitaria nella gestione del Paese. L’assegnazione di incarichi di responsabilità a persone prive di una reale comprensione delle proprie funzioni genera una diffusa mediocrità che inficia l’efficienza e la credibilità delle istituzioni. Questa condizione non si limita alla sfera politica, ma permea l’intera amministrazione pubblica, compromettendo la capacità di affrontare le sfide complesse che il Paese si trova ad affrontare. La necessità di una leadership competente, visionaria e orientata al bene comune appare più urgente che mai, per restituire al Paese un senso di fiducia e di speranza nel futuro. È fondamentale un rinnovato impegno verso la meritocrazia, la trasparenza e la responsabilità, per garantire che le istituzioni siano al servizio dei cittadini e non viceversa.