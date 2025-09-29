Nuova leadership al Commissariato di Lamezia: Concetta Gangemi alla guida

La Polizia di Stato di Lamezia Terme accoglie una figura di spicco: la vice questore Concetta Gangemi assume l’incarico di dirigente del Commissariato locale, segnando un momento significativo per l’istituzione e per la comunità lametina.

Il questore Giuseppe Linarese, a nome di tutta la struttura provinciale, ha espresso il proprio benvenuto alla nuova leadership, sottolineando l’importanza di questa nomina che incarna un percorso professionale solido e un impegno costante al servizio dello Stato.

La carriera di Concetta Gangemi è un esempio di dedizione e progressione all’interno della Polizia di Stato, un percorso costellato di esperienze formative e ruoli di crescente responsabilità.

L’ingresso nei ranghi della Polizia risale al 2010, culminato con la frequenza del 100° corso di formazione per funzionari, una tappa fondamentale che ha gettato le basi per la sua successiva ascesa professionale.

Il primo capitolo della sua carriera si è svolto a Vibo Valentia, dove ha diretto l’Ufficio immigrazione, un settore cruciale per la gestione dei flussi migratori e la tutela dei diritti dei migranti.

Successivamente, l’esperienza in Questura a Reggio Calabria ha rappresentato un’ulteriore tappa formativa, con incarichi di notevole importanza: ha ricoperto il ruolo di funzionario addetto alla Divisione di Gabinetto, affiancando il questore, e ha svolto la funzione di portavoce, gestendo la comunicazione istituzionale e rappresentando la Questura in pubblico.

La sua formazione continua con la partecipazione a un corso specialistico sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali, un ambito delicato e complesso che richiede competenze specifiche e un profondo senso di responsabilità.

Questo percorso formativo l’ha poi portata a ricoprire il ruolo di vice dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, assumendo la responsabilità del Settore Misure di Prevenzione e, nuovamente, dirigendo l’Ufficio immigrazione, dimostrando una versatilità e una capacità di adattamento a differenti contesti operativi.

Gli ultimi anni della sua carriera l’hanno vista impegnata nella gestione di Commissariati Distaccati, prima a Villa San Giovanni e successivamente a Palmi, maturando una profonda conoscenza del territorio e sviluppando una forte relazione con le comunità locali.

La nomina a dirigente del Commissariato di Lamezia Terme rappresenta una vetta significativa nel suo percorso professionale, consacrandola come la prima donna a ricoprire questo incarico, un segnale di inclusione e di progresso che riflette l’evoluzione della Polizia di Stato e della società italiana.

Il questore Linarese, auspicando un proficuo e collaborativo rapporto, ha augurato alla vice questore Gangemi un buon lavoro al servizio della comunità lametina, con l’auspicio che la sua leadership porti nuova energia e nuove soluzioni per la sicurezza e il benessere del territorio.