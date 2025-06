Nuova svolta nell’omicidio Scopelliti: incidente probatorio per Avola.

L’inchiesta sulla tragica scomparsa del magistrato Antonino Scopelliti, avvenuta nel 1991, riemerge con una nuova, delicata fase procedurale: la richiesta di un incidente probatorio per il collaboratore di giustizia Maurizio Avola. L’istanza, presentata dai suoi difensori, gli avvocati Ugo Colonna e Massimo Alosi, mira a fornire una luce più chiara sui ruoli e le responsabilità di Avola all’interno di un complesso intreccio criminale che coinvolge le strutture apicali di Cosa Nostra catanese e la potente ‘Ndrangheta reggina.L’omicidio di Scopelliti, consumato il 9 agosto 1991 a Villa San Giovanni, rappresenta una ferita ancora aperta nel tessuto della giustizia italiana. Il magistrato, figura di spicco nella Cassazione, fu assassinato mentre percorreva in auto la strada che conduce alla frazione di Piale. Le dichiarazioni di Avola, ora oggetto di un esame più approfondito, lo collocano come parte attiva nella dinamica: avrebbe guidato la motocicletta che ha accompagnato l’auto del giudice, creando una copertura e facilitando l’esecuzione. Vincenzo Salvatore Santapaola, secondo Avola, ne sarebbe stato il responsabile materiale dell’omicidio, utilizzando un fucile poi occultato a Belpasso, in provincia di Catania, e successivamente recuperato grazie a indagini della squadra mobile.La richiesta di incidente probatorio si pone come una tappa cruciale, poiché Avola, se il Giudice per le Indagini Preliminari dovesse accogliere l’istanza, sarà interrogato non solo dai pubblici ministeri Giuseppe Lombardo e Sara Parezzan, ma anche dagli avvocati di tutti gli altri venti indagati, figure di rilievo nelle gerarchie criminali siciliane e calabresi. Questo processo di cross-examination mira a verificare la veridicità delle sue dichiarazioni e a chiarire eventuali zone d’ombra o omissioni.Nel corso degli anni, l’inchiesta ha subito modifiche dovute a decessi di alcuni degli indagati originariamente identificati: Matteo Messina Denaro, Giovanni Tegano e Francesco Romeo, quest’ultimo cognato del potente boss Benedetto Santapaola (Nitto). Quest’ultimo, padre del presunto esecutore materiale, gode di una formale assoluzione per l’omicidio Scopelliti, che preclude ulteriori procedimenti a suo carico.L’incidente probatorio non si limita a focalizzarsi sulla figura di Avola, ma estende la sua portata ad un altro collaboratore di giustizia siciliano, Fabio Tranchina. Le sue testimonianze farebbero luce su un episodio meno noto: l’accompagnamento di Giuseppe Graviano, storico capo della famiglia mafiosa di Brindisi (non indagata in questo specifico procedimento), a Giardini Naxos, dove il latitante trascorse un periodo in un alloggio fornito da figure appartenenti a Cosa Nostra catanese. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore strato di complessità all’indagine, suggerendo connessioni e logistica transregionale a sostegno delle attività criminali. L’esame di Tranchina potrebbe rivelare aspetti inediti sulla rete di protezione che gravita attorno a figure di spicco della criminalità organizzata, sottolineando la capacità di Cosa Nostra e ‘Ndrangheta di operare al di là dei confini provinciali e regionali, sfruttando la collaborazione di individui disposti a violare la legge in cambio di benefici.