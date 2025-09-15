Nuovo comandante a Catanzaro: Pellegrino, focus su sicurezza e legalità.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro accoglie il Colonnello Giovanni Pellegrino, figura di spicco nell’Arma, con un profondo senso di responsabilità e un’ambiziosa visione operativa.

Il neocomandante, giunto a guidare la provincia calabrese dopo un percorso professionale ricco di esperienze formative e di servizio, intende focalizzare l’azione dell’Arma su un fronte ampio, che include non solo la lotta alle organizzazioni criminali radicate nel territorio, ma anche la prevenzione e il contrasto a quelle forme di illegalità diffusa e quotidiana, spesso sottovalutate ma capaci di erodere il tessuto sociale e minare la fiducia dei cittadini.

Il percorso formativo del Colonnello Pellegrino, culminato con l’ottenimento di due master specialistici – uno in Cooperazione Internazionale di Polizia e l’altro in Strategia Globale e Sicurezza – testimonia una profonda preparazione teorica e una costante volontà di aggiornamento in un contesto geopolitico in rapida evoluzione.

L’esperienza maturata in incarichi di comando territoriali, che lo hanno visto operare in aree cruciali come Termini Imerese, Milano Duomo, Agrigento e Bari, unitamente al periodo trascorso presso l’Ufficio Cerimoniale del Comando Generale e come Vice Comandante del Reparto Carabinieri della Presidenza della Repubblica, gli conferisce una visione strategica complessa e una conoscenza approfondita delle dinamiche operative interne all’Arma.

Il Colonnello Pellegrino sottolinea come la capillarità dell’Arma dei Carabinieri rappresenti un vantaggio competitivo in un territorio come quello calabrese, caratterizzato da una notevole diversità ambientale, culturale ed economica.

La presenza di stazioni dislocate in quasi tutti i comuni permette di costruire un rapporto di prossimità con le comunità locali, comprendendone le esigenze specifiche e anticipando potenziali problematiche.

Questa prossimità, unita a un approccio proattivo e orientato alla prevenzione, sarà il fulcro della strategia operativa del Comando Provinciale.

La collaborazione sinergica con le altre forze dell’ordine, con l’autorità giudiziaria e con la Prefettura è un pilastro imprescindibile per il successo dell’azione di contrasto alla criminalità.

La condivisione di informazioni, la coordinazione degli interventi e la creazione di sinergie operative sono elementi cruciali per affrontare le sfide complesse che caratterizzano il panorama criminale contemporaneo.

Il Colonnello Pellegrino esprime il suo forte senso di responsabilità verso la cittadinanza, auspicando di rafforzare il senso di sicurezza percepita attraverso un’azione trasparente, efficace e orientata al risultato.

La conoscenza approfondita del territorio e il rispetto per le tradizioni locali saranno le guide per un’azione di contrasto alla criminalità che sia al servizio della comunità, contribuendo a costruire un futuro più sicuro e prospero per la provincia di Catanzaro.

Il nuovo comandante intende inoltre promuovere iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla legalità, coinvolgendo attivamente le scuole, le associazioni e i cittadini, al fine di creare una cultura della sicurezza diffusa e condivisa.