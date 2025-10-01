Ottobre 2023: Meteo Instabile, Alternanza di Sole e Pioggia

Bollettino Meteorologico Nazionale: Prospettive Atmosferiche Ottobre 2023Il sistema meteorologico italiano si appresta a vivere un’evoluzione dinamica nei prossimi giorni, caratterizzata da contrasti termici e una crescente instabilità.

L’analisi dei modelli previsionali indica un’alternanza di fasi perturbate e periodi di relativa calma, con un coinvolgimento progressivo di diverse aree del paese.

Giovedì 2 Ottobre: Una depressione in movimento sull’area occidentale favorirà l’afflusso di correnti umide e instabili.

Sulle Alpi, la giornata sarà segnata da un cielo coperto con precipitazioni sparse, in particolare sul Cuneese, dove si segnalano piogge persistenti e a tratti intense.

Più a sud, le regioni adriatiche sperimenteranno un’instabilità diffusa, con rovesci sparsi e temporali pomeridiani.

Il resto del Centro Italia godrà di condizioni più soleggiate, pur con un aumento della nuvolosità in serata.

Al Sud, il maltempo si concentrerà su Puglia, Calabria meridionale e Sicilia tirrenica, con fenomeni intensi e a carattere temporalesco.

Venerdì 3 Ottobre: La depressione si allontanerà, lasciando spazio a un’alta pressione che garantirà un miglioramento generale del tempo.

Tuttavia, persistono condizioni di instabilità residua, con un cielo irregolarmente nuvoloso su tutta la penisola.

Le temperature mattutine risulteranno più fresche, soprattutto nelle zone interne e montane.

I venti, provenienti da nord, si manterranno forti, generando mareggiate lungo le coste esposte.

Sabato 4 Ottobre: L’influenza dell’alta pressione si attenuerà, aprendo la strada a un nuovo impulso perturbato proveniente da ovest.

Il cielo si presenterà inizialmente molto nuvoloso su gran parte del Nord, con assenza di precipitazioni fino alla sera.

Successivamente, piogge sparse interesseranno Liguria e la pianura padana.

Il Centro Italia godrà di una giornata prevalentemente soleggiata, con cieli poco nuvolosi e venti deboli e variabili.

Al Sud, la giornata trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi, senza fenomeni precipitativi significativi.

Le temperature manterranno una tendenza mite.

Prospettive a Medio Termine: L’evoluzione successiva suggerisce un’alternanza di fasi soleggiate e instabili, con un coinvolgimento progressivo delle regioni meridionali.

La variabilità atmosferica sarà favorita dalla presenza di correnti umide provenienti dall’Atlantico, che potranno innescare nuovi fenomeni temporaleschi.

La stabilità, pur presente, risulterà intermittente e localizzata.

Si consiglia pertanto un’attenta consultazione dei bollettini meteorologici aggiornati, soprattutto per chi pianifica attività all’aperto.