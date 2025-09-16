Palermo, cambio al comando Interregionale Italia Sud Occidentale

In un contesto di solenne transizione, presso la caserma “Giuseppe Cangialosi” di Palermo, si è consumato un momento significativo per la Guardia di Finanza.

La cerimonia, presieduta dal Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, ha sancito il passaggio di consegne della carica di Comandante Interregionale Italia Sud Occidentale, incarico cruciale per la salvaguardia del territorio e il contrasto alle dinamiche illecite che lo attraversano.

Il Generale di Corpo d’Armata Antonino Maggiore, dopo anni di servizio proficuo e dedicato, giunge al termine del suo percorso attivo, lasciando un’eredità di impegno e competenza.

Nel suo discorso di commiato, il Generale Maggiore ha espresso profonda gratitudine ai finanzieri della Sicilia e della Calabria, sottolineando la loro incrollabile dedizione e professionalità.

Ha riconosciuto la loro capacità di operare con equilibrio e determinazione, assicurando una risposta efficace a un panorama criminale in continua evoluzione.

La lotta all’illegalità, la tutela dell’economia sommersa e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse pubbliche, pilastri fondamentali dell’attività svolta, sono state ribadite come priorità assolute.

L’eredità del Generale Maggiore è quella di un comando coeso, efficiente e profondamente radicato nel tessuto socio-economico del territorio.

La sua leadership ha saputo coniugare rigore istituzionale e sensibilità umana, instaurando un rapporto di fiducia e collaborazione con le comunità locali.

Il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Magliocco, proveniente dal Comando Regionale Toscana, assume ora le redini dell’Interregione, portando con sé un bagaglio di esperienza e una visione strategica orientata al continuo miglioramento.

Il Comandante Generale, Generale De Gennaro, ha espresso la sua stima nei confronti del Generale Maggiore, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni.

Allo stesso tempo, ha offerto al Generale Magliocco un augurio di successo, auspicando che sappia interpretare al meglio le sfide che lo attendono e che possa contribuire significativamente al rafforzamento della Guardia di Finanza, corpo fondamentale per la sicurezza e la prosperità del Paese.

Il passaggio di consegne rappresenta non solo un cambio di comando, ma anche una riaffermazione dell’impegno costante della Guardia di Finanza nel perseguire la legalità e nel proteggere gli interessi collettivi.