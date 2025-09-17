Pentimele: Venditore arrestato, tentato investimento a vigilessa

Nella serata di lunedì, un episodio di escalation verbale e comportamento pericoloso ha turbato l’atmosfera festosa di Pentimele, frazione di Reggio Calabria, durante la celebrazione della festa mariana.

Un venditore ambulante, cittadino di origine straniera residente a Caltanissetta e di età avanzata, 55 anni, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e guida in stato di alterazione psico-fisica, innescando un’indagine che coinvolge ora la sua posizione giuridica.

L’incidente, maturato in un contesto di gestione del traffico legato all’afflusso di persone durante la festa, ha visto le forze dell’ordine della Polizia Locale richiedere all’ambulante di rimuovere il proprio furgone, il quale stava compromettendo la fluidità della circolazione.

La richiesta, apparentemente ordinaria, ha scatenato una reazione sproporzionata da parte dell’uomo, che dapprima si è abbandonato ad insulti e minacce nei confronti degli agenti presenti.

Il culmine della vicenda si è verificato quando, in palese stato di alterazione, il venditore ha tentato attivamente di investire una vigilessa con il proprio veicolo.

Un gesto gravissimo, sventato solo grazie all’intervento tempestivo e attento di una collega, che con prontezza di riflessi ha evitato la potenziale aggressione fisica.

Successivi controlli etilometrici hanno confermato uno stato di ebbrezza alcolica, mentre un pre-test drug, in attesa di riscontro definitivo attraverso analisi di laboratorio, lascia presagire l’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Questo quadro clinico contribuisce ad aggravare la gravità delle accuse mosse all’uomo, evidenziando una potenziale perdita di controllo e una compromissione delle facoltà mentali.

Nonostante l’arresto e la conseguente trattenimento in camera di sicurezza, il giudice, valutando l’assenza di precedenti penali e la potenziale fragilità personale del soggetto, ha disposto il rilascio senza applicazione di misure cautelari, mantenendolo tuttavia sotto indagine per i reati contestati.

Questa decisione sottolinea l’importanza di un approccio giudiziale che tenga conto sia della gravità del comportamento tenuto, sia delle circostanze attenuanti che potrebbero aver contribuito all’episodio.

L’amministrazione comunale ha prontamente espresso solidarietà alla vigilessa, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine e condannando ogni forma di violenza e aggressione nei loro confronti.

L’episodio solleva, inoltre, interrogativi sulla gestione degli spazi pubblici durante le feste e sulla necessità di rafforzare i controlli per prevenire comportamenti irresponsabili e pericolosi, tutelando la sicurezza di tutti i cittadini e il decoro delle celebrazioni.

L’indagine è ora in corso per accertare con precisione le dinamiche dell’accaduto e determinare la responsabilità dell’uomo in base alla legge.