Pizzo, crolla lampione: artigiano grave, indagini in corso

Un tragico evento ha scosso Pizzo, Vibo Valentia, stamani, quando un massiccio lampione in ghisa, parte dell’arredo urbano, è crollato improvvisamente in Piazza della Repubblica, investendo uno stand di artigianato ceramico.

L’impatto ha causato gravi lesioni a un artigiano di 60 anni, originario di Seminara (Reggio Calabria), che operava nella piazza per prolungare la sua presenza in città, consuetudine legata alla tradizionale Fiera di Ognissanti tenutasi il primo novembre.

La gravità delle ferite ha reso necessario l’intervento urgente dell’elisoccorso, che ha atterrato in prossimità del Castello per il trasferimento d’urgenza del paziente all’Ospedale Pugliese di Catanzaro.

L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza dell’arredo urbano e sulla sua manutenzione.

Le immagini della base del lampione, recante evidenti segni di corrosione interna e ruggine, suggeriscono un progressivo deterioramento strutturale, probabilmente accentuato anche dalla presenza di un palo aggiuntivo, fissato tramite cavo d’acciaio, utilizzato per l’installazione di luminarie.

Questo elemento aggiuntivo potrebbe aver contribuito a sollecitare la base del lampione, accelerandone il cedimento.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, e delle forze dell’ordine, insieme al personale comunale, per gestire l’emergenza e avviare le prime indagini.

Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e permettere un’accurata verifica della stabilità di tutti i pali della luce presenti in città, Piazza della Repubblica è stata immediatamente interdetta al transito, sia veicolare che pedonale.

L’ordinanza comunale dispone, inoltre, la rimozione dei tavolini degli esercizi di ristorazione, a scopo precauzionale.

L’episodio, oltre alla gravità delle lesioni riportate dall’artigiano, pone l’attenzione sulla necessità di una revisione complessiva dei sistemi di controllo e manutenzione dell’arredo urbano, non solo a Pizzo, ma in tutti i comuni, per prevenire il ripetersi di simili tragedie e tutelare la sicurezza della collettività.

L’accaduto evidenzia la fragilità delle infrastrutture pubbliche e l’importanza di investire in un piano di controlli periodici e di interventi di riqualificazione, con particolare attenzione alla prevenzione della corrosione e alla verifica della capacità portante degli elementi strutturali.