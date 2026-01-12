Rafforzano la Polizia in Calabria: 165 Nuove Unità per la Sicurezza

Rafforzamento della Polizia di Stato in Calabria: Un Piano Strategico per la Sicurezza TerritorialeUn significativo potenziamento degli organici della Polizia di Stato è stato recentemente annunciato per la regione Calabria, con l’assegnazione di 165 nuove unità di personale.

Questa iniziativa, frutto di un’attenta pianificazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, testimonia l’impegno del Governo, guidato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e con il supporto del Capo della Polizia Vittorio Pisani, verso la sicurezza e la tutela del territorio calabrese.

L’operazione non si configura come un mero incremento numerico, ma come un intervento strategico volto a ottimizzare la presenza e l’efficacia delle forze dell’ordine in un contesto geografico e sociale complesso.

La distribuzione delle risorse è stata calibrata in base alle specifiche esigenze di ciascuna provincia, tenendo conto dei diversi livelli di rischio e delle priorità di intervento.

La provincia di Reggio Calabria, per la sua estensione e per la rilevanza delle sfide che affronta, riceve il contingente più consistente, con ben 81 nuove unità.

Queste risorse saranno distribuite tra la Questura (32 unità), la Squadra Mobile (15), il Commissariato di Condofuri (5), il Sisco (14), la Polizia Stradale (7), la Polizia Ferroviaria (1), la Polizia Postale (2), il Reparto Volo (2), gli Uffici Tecnici (1) e il Nucleo Operativo di Protezione (2).

L’allocazione mirata di personale specializzato in queste aree cruciali mira a contrastare efficacemente la criminalità organizzata, a prevenire reati predatori e a garantire una risposta rapida e adeguata in caso di emergenze.

La provincia di Catanzaro, cuore amministrativo della regione, riceve 26 nuove unità, con un focus sull’incremento del personale presso la Questura, il Sisco, la Polizia di Frontiera e gli Uffici Tecnici.

L’attenzione è rivolta al potenziamento dei servizi di prevenzione e di contrasto, nonché al miglioramento dell’efficienza operativa.

A Cosenza, sono destinate 29 nuove unità, distribuite tra la Questura, il Commissariato di Castrovillari, il Commissariato di Paola, la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria e la Polizia Postale.

La presenza rafforzata in queste sedi mira a garantire una maggiore prossimità ai cittadini e a rispondere in modo più efficace alle loro esigenze di sicurezza.

La provincia di Crotone, con 10 nuove unità, riceve un supporto mirato per la Questura e la Polizia Stradale, contribuendo a consolidare la sicurezza e a prevenire la commissione di reati.

Infine, Vibo Valentia, con 19 nuove unità, vede un rafforzamento significativo della Questura, della Squadra Mobile, della Polizia Stradale e un supporto specialistico per la Polizia Postale e l’Istruzione.

Questo articolato piano di rafforzamento, supportato dalla collaborazione tra i parlamentari calabresi di Fratelli d’Italia e dai sindacati di Polizia, non si limita a fornire risorse umane aggiuntive, ma punta a creare un sistema di sicurezza più resiliente, capace di rispondere alle sfide complesse che caratterizzano il contesto calabrese.

L’obiettivo finale è quello di garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini, contribuendo a promuovere uno sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo.

Si tratta di un investimento strategico nel futuro della regione, un segnale tangibile dell’impegno del Governo a favore della sua sicurezza e del benessere della sua popolazione.