Raganello, processo a Massaro: richiesta di assoluzione e nuovi chiarimenti.

Il processo per la tragedia del Raganello, il 20 agosto 2018, si è concluso con una richiesta di assoluzione per Marco Massaro, figura centrale nell’ambito delle responsabilità legate all’alluvione che spezzò la vita a dieci persone: nove escursionisti e una guida alpina.

La vicenda, che ha scosso profondamente la comunità calabra, vede ora il Tribunale di Castrovillari chiamato a esprimersi sulla complessità delle dinamiche che hanno condotto alla catastrofe.

Una precisazione cruciale, emersa durante le discussioni processuali, ha chiarito che Marco Massaro non ricopre la carica di titolare della società Sybaris Tour, spesso associata all’evento.

A fornire la rettifica è Davide Cavallaro, effettivo titolare e amministratore legale di Sybaris Tour, contribuendo a disporre un quadro più preciso dei ruoli coinvolti.

L’ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla figura della Raganello Tour, società il cui legale rappresentante è, in realtà, Marco Massaro.

La Raganello Tour si occupava specificamente della gestione dei trasporti per gli escursionisti che si avventuravano nelle gole del Raganello, configurando un legame operativo diretto con l’organizzazione delle escursioni e il flusso di persone all’interno dell’area a rischio.

La distinzione tra Sybaris Tour e Raganello Tour, e la corretta identificazione dei rispettivi legali rappresentanti, si rivelano elementi fondamentali per comprendere la catena delle responsabilità che hanno portato alla tragedia.

Il processo non si limita, infatti, a una mera valutazione delle azioni di singoli individui, ma mira a ricostruire l’intero sistema di gestione del territorio, le procedure di sicurezza adottate, e la consapevolezza dei rischi inerenti all’attività di escursionismo in un contesto ambientale fragile e imprevedibile come quello delle gole del Raganello.

La richiesta di assoluzione per Massaro solleva interrogativi significativi sulle responsabilità condivise e sulla possibilità di individuare, in un evento così complesso, i soggetti effettivamente responsabili della perdita di vite umane, tenendo conto del ruolo di ciascuna entità coinvolta nella gestione di un’area naturalistica ad alta frequentazione.

L’esito del processo, pertanto, avrà implicazioni non solo per i soggetti coinvolti, ma anche per la revisione delle procedure di sicurezza e la gestione dei rischi in contesti simili.