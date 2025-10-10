Rapina a Reggio Calabria: Arrestato un secondo complice.

Nel solco delle indagini avviate nei mesi precedenti, le forze dell’ordine hanno tratto in arresto un secondo individuo coinvolto nella rapina perpetrata il 3 maggio a Reggio Calabria, colpendo duramente il cuore pulsante del commercio locale.

L’operazione, orchestrata dalla Squadra Mobile, culmina in un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Reggio Calabria, su precisa richiesta della Procura della Repubblica.

Il soggetto arrestato, un uomo di quarantanove anni residente a Catania, si aggiunge al primo responsabile già assicurato alla giustizia, delineando un quadro di premeditazione e pianificazione criminale.

L’azione criminale, che ha mirato a una prestigiosa gioielleria del centro cittadino, ha visto i rapinatori compiere un’aggressione violenta nei confronti di uno dei due titolari, causandogli lesioni che ne hanno richiesto le cure mediche.

La brutalità dell’atto, unitamente all’ingente valore della refurtiva, aveva immediatamente allarmato l’intera comunità, spingendo le autorità a mobilitare ogni risorsa disponibile per identificare e catturare i responsabili.

L’elemento chiave che ha permesso di giungere all’arresto dei due malviventi è stato l’utilizzo strategico delle immagini di videosorveglianza.

Il sistema di telecamere, elemento sempre più essenziale nella prevenzione e nella risoluzione dei crimini, ha fornito alle forze dell’ordine materiale probatorio inequivocabile, consentendo di ricostruire l’evento criminoso e di individuare con precisione i volti dei rapinatori.

L’operazione testimonia l’importanza cruciale della collaborazione tra le diverse articolazioni della polizia di Stato e l’efficacia delle tecnologie di sorveglianza nel contrasto alla criminalità.

Il successo delle indagini sottolinea inoltre la determinazione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria nel perseguire con fermezza i reati contro il patrimonio e tutelare la sicurezza dei cittadini.

Le indagini proseguono per accertare eventuali complici e per recuperare la refurtiva.