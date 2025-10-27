Recapp Cal: Rilancio dell’istruzione in Calabria, un progetto da 6 milioni

Recapp Cal: Un’Inversione di Tendenza per l’Istruzione in CalabriaLa Regione Calabria ha lanciato “Recapp Cal”, un’iniziativa strategica da sei milioni di euro finalizzata a ridefinire il panorama dell’istruzione nella regione, con un focus particolare sul miglioramento dei rendimenti scolastici e sulla riduzione dei divari di apprendimento.

Il progetto, presentato ufficialmente in Cittadella regionale, si configura come un laboratorio di innovazione a livello nazionale, un vero e proprio “distretto dell’eccellenza” educativo, guidato dall’europarlamentare Giusi Princi, membro del comitato tecnico scientifico.

L’obiettivo primario di Recapp Cal è potenziare le competenze fondamentali degli studenti calabresi nelle discipline di italiano e matematica, aree cruciali oggetto delle prove Invalsi.

Questa ambizione si concretizza attraverso un percorso biennale che coinvolge un numero significativo di istituti scolastici di primo e secondo grado, ben 140, testimoniando l’ampiezza e la profondità dell’intervento.

L’impegno finanziario si traduce in un investimento diretto nelle risorse umane e didattiche.

Sono previste duecento ore di supporto specialistico per ciascun istituto coinvolto, un’iniezione di competenze mirata a contrastare le criticità emerse negli anni.

Un elemento distintivo del progetto è la collaborazione con l’Università Bocconi di Milano, un’istituzione di spicco a livello internazionale, che garantirà un monitoraggio rigoroso e indipendente dei risultati ottenuti, applicando metodologie avanzate di valutazione e analisi dei dati.

Questo approccio scientifico e basato sull’evidenza contribuirà a identificare le pratiche più efficaci e a ottimizzare l’impatto del progetto.

Recapp Cal non si limita a un intervento emergenziale; si propone come un catalizzatore di un cambiamento strutturale nel sistema educativo calabrese.

L’iniziativa mira a contrastare la dispersione scolastica, fenomeno complesso e multifattoriale che affligge la regione, e a ridurre il divario formativo che ancora separa la Calabria dal resto d’Italia.

Parallelamente al potenziamento didattico diretto agli studenti, è prevista una formazione mirata per i docenti, erogata dal sistema accademico calabrese, per garantire la sostenibilità dell’intervento nel tempo e promuovere una cultura dell’innovazione pedagogica.

Un’innovativa piattaforma digitale permetterà un monitoraggio continuo dei progressi, attraverso la somministrazione di test Invalsi degli anni precedenti, permettendo un feedback immediato e un aggiustamento continuo delle strategie didattiche.

La collaborazione con l’Università Bocconi, in particolare, è cruciale per valutare non solo l’efficacia del progetto, ma anche la sua potenziale replicabilità in altre regioni che condividono sfide simili.

L’auspicio è di invertire la tendenza, cancellando il “problema” annuale dei risultati deludenti nelle prove Invalsi e aprendo nuove prospettive per il futuro degli studenti calabresi.

La rilevanza dell’iniziativa è stata ribadita dai rettori delle principali università calabresi – Unical (Nicola Leone), Magna Graecia (Giovanni Cuda) e Mediterranea (Giuseppe Zimbalatti) – che hanno sottolineato la sinergia virtuosa tra scuola e mondo accademico come motore di progresso.

Anche il rettore della Bocconi, Francesco Billari, ha espresso il suo orgoglio nel contribuire a un progetto che punta a migliorare la formazione dei giovani attraverso la sperimentazione e l’innovazione.

La presenza del presidente dell’Invalsi, Roberto Ricci, testimonia l’importanza del progetto nel quadro più ampio della valutazione del sistema scolastico italiano.

Recapp Cal rappresenta, dunque, un investimento strategico per il futuro della Calabria, un’opportunità per costruire un sistema educativo più equo, efficiente e capace di garantire a tutti gli studenti il diritto a un futuro di successo.