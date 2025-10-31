Reggina-Nocerina: Sequestrato materiale pericoloso, rischio ordine pubblico

La partita di Coppa Italia Serie D tra Reggina e Nocerina, disputata il 22 ottobre, si è trasformata in un episodio di potenziale grave pericolo, culminato nel sequestro di ingenti quantità di materiale pericoloso da parte della Questura di Reggio Calabria.

L’operazione, descritta in un comunicato ufficiale, ha portato alla luce un tentativo premeditato di destabilizzazione dell’ordine pubblico e compromissione della sicurezza durante l’evento sportivo.

L’attenzione delle forze dell’ordine è stata immediatamente focalizzata sul seguito ospite, circa trecento tifosi della Nocerina, molti dei quali riconducibili a nuclei ultrà radicali.

Fin dal loro arrivo in città, questi sostenitori hanno manifestato un atteggiamento deliberatamente antagonista, caratterizzato da scarso spirito di collaborazione e provocazioni dirette a creare disordini e turbe.

Questa dinamica non si è limitata all’interno dello stadio, ma si è estesa agli spostamenti verso lo stadio Granillo, dove i tifosi hanno fatto esplodere numerosi petardi e disseminato fumogeni lungo le vie cittadine, creando un clima di tensione palpabile.

Il sequestro ha interessato un arsenale preoccupante: ordigni esplosivi artigianali, fumogeni di varia tipologia, un tirapugni metallico e una serie di oggetti contundenti, tra cui due bastoni in plastica rinforzati con anima in ferro, chiari segni di un’intenzione aggressiva.

Il materiale era abilmente occultato nell’area riservata al settore ospiti, suggerendo un’organizzazione interna volta a provocare alterco e violenza.

L’intervento preventivo della polizia, supportato da un dispositivo di ordine pubblico attentamente studiato e da un’attività di mediazione costante condotta dalla Digos, ha evitato un confronto diretto tra le due tifoserie, consentendo la regolare prosecuzione della partita.

La delicatezza della situazione è stata ulteriormente aggravata da tentativi di contatto, inizialmente contenuti, da parte dei gruppi organizzati locali di Reggio Calabria, stimolati dalla notizia del comportamento provocatorio dei tifosi campani.

L’episodio solleva interrogativi significativi riguardo alla gestione dei rischi connessi alla passione calcistica e alla necessità di rafforzare le misure preventive per contrastare la cultura dell’illegalità e della violenza che, purtroppo, ancora permea alcune frangenti del tifo organizzato.

Il sequestro del materiale pericoloso, seppur con un intervento tempestivo, rappresenta un campanello d’allarme e sottolinea l’importanza di una collaborazione più stretta tra le forze dell’ordine, le società sportive e le istituzioni per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti agli eventi calcistici e preservare l’integrità dell’immagine dello sport.