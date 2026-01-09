Reggio Calabria, arrestato con arma clandestina nel quartiere Marconi.

Nella serata del 7 novembre 2025, un’inquietante onda di tensione ha scosso il quartiere Marconi di Reggio Calabria, culminando nell’arresto domiciliare di un ventiduenne.

L’intervento della polizia, prontamente allertato da una segnalazione di spari, ha portato alla luce una dinamica complessa, rivelando un quadro preoccupante di detenzione e dismissione di un’arma clandestina.

L’operazione, condotta con precisione, ha inizialmente rilevato la presenza di tre bossoli di proiettile abbandonati in strada, indicatori tangibili di un episodio violento.

La ricerca successiva, meticolosa e sistematica, ha permesso di individuare, occultata in un contesto di degrado urbano – un ammasso di rifiuti – una pistola Beretta calibro 7.65, priva della matricola, elemento distintivo che ne impedisce la tracciabilità e ne aggrava la gravità del reato.

La pistola e i bossoli sono stati immediatamente affidati alla Sezione di Criminalistica della Polizia Scientifica, per esami balistici e improntali che potrebbero fornire elementi cruciali per l’indagine e collegare l’arma a specifici episodi di violenza o a potenziali complici.

Parallelamente, la Squadra Mobile ha intrapreso un’analisi approfondita delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dislocate nell’area, un’attività investigativa fondamentale per ricostruire la sequenza degli eventi e identificare i soggetti coinvolti.

Grazie all’analisi delle registrazioni, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la traiettoria del giovane, individuandolo nel momento in cui prendeva in consegna l’arma e successivamente, nel gesto deliberato di abbandonarla nel luogo del ritrovamento.

Questo comportamento, lungi dall’attenuare la sua responsabilità, ne rafforza la colpevolezza, evidenziando una premeditazione e una volontà di occultare le proprie azioni.

Le evidenze raccolte, ritenute dal Pubblico Ministero particolarmente solide e convincenti, hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria.

L’arresto domiciliare rappresenta una misura preventiva, volta a garantire la sicurezza pubblica e ad evitare la reiterazione di condotte analoghe, in attesa del prosseguimento delle indagini e del processo che determinerà la responsabilità penale del giovane.

L’episodio solleva, inoltre, interrogativi sulla diffusione di armi illegali e sulle dinamiche sociali che conducono giovani ad entrare in possesso di strumenti potenzialmente letali, configurandosi come un campanello d’allarme per le istituzioni e la comunità.