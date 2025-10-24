Reggio Calabria: Arrestato per cyberstalking e revenge porn

Un uomo di trentanove anni, residente a Reggio Calabria, è finito in custodia cautelare in carcere a seguito di un’indagine complessa, condotta dalla Polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Regione Calabria, in collaborazione con la Procura locale.

L’arresto è scaturito da un’inchiesta che ha portato alla luce una spietata campagna di persecuzione digitale, orchestrata nei confronti di giovani donne, con accuse che spaziano dallo stalking alla violenza privata, passando per i reati di revenge porn, accesso abusivo a sistemi informatici e trattamento illecito di dati personali.

L’attività investigativa, guidata dai magistrati coordinati dal procuratore Giuseppe Borrelli, ha preso avvio a seguito di denunce presentate da diverse vittime, donne apparentemente estranee tra loro ma accomunate da una tragica esperienza: l’abuso di tecnologia per fini persecutori e umilianti.

Le indagini, caratterizzate da un’approfondita analisi forense digitale, hanno permesso di ricostruire un quadro inquietante: l’uomo, sfruttando vulnerabilità e lacune nella protezione della privacy online, si procurava fotografie – spesso pubblicate spontaneamente dalle stesse vittime sui propri profili social – per poi manipolarle in maniera sofisticata, creando immagini deepfake a contenuto esplicito.

Il modus operandi dell’indagato si rivela particolarmente vile: le immagini alterate venivano utilizzate per esercitare un controllo psicologico sulle vittime, estorcendo favori e adesioni a richieste, e successivamente diffuso in rete qualora queste si rifiutassero a collaborare.

Questo comportamento configura non solo il reato di revenge porn, ma anche un complesso schema di coercizione psicologica e violenza privata, che ha profondamente segnato la vita delle donne coinvolte.

Le indagini hanno inoltre rivelato una trama di comunicazioni via chat, attraverso le quali l’uomo proferiva richieste insistenti per ulteriore materiale intimo, alimentando un clima di terrore e ansia.

Il suo comportamento ha superato i confini del mero stalking digitale, estendendosi a minacce dirette e a un’autentica ossessione che ha sconvolto le routine e la sicurezza delle vittime, inducendole a modifiche radicali nel proprio stile di vita e a un persistente stato di paura.

Il caso solleva interrogativi cruciali sull’evoluzione delle tecniche di abuso online, la necessità di rafforzare la consapevolezza e l’educazione digitale, e l’importanza di garantire alle vittime strumenti efficaci per la protezione della propria identità e della propria privacy in un mondo sempre più interconnesso e vulnerabile.

L’arresto segna un passo avanti nella lotta contro i crimini informatici, ma sottolinea al contempo la costante sfida rappresentata dalla necessità di anticipare e contrastare le nuove forme di violenza digitale.