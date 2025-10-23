Reggio Calabria: Auto travolge bar, cinque feriti, condizioni gravi

Nella notte a Reggio Calabria, un evento drammatico ha scosso la comunità di via Ecce Homo, una strada periferica che convoglia il traffico verso lo stadio.

Un veicolo, in circostanze ancora da chiarire, ha travolto con violenza la facciata vetrata di un bar, innescando una spirale di conseguenze che hanno lasciato un bilancio di cinque feriti, uno dei quali versa in condizioni particolarmente gravi.

L’accaduto, avvenuto intorno alla mezzanotte, ha trasformato un luogo di aggregazione sociale in una scena di caos e sgomento.

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente, in compagnia di un’amica, tentava di evitare un impatto con un motocilista quando, presumibilmente a causa di un errore di valutazione o di una manovra brusca, ha perso il controllo del mezzo.

La traiettoria incontrollata ha poi portato l’auto a sfondare la vetrina del bar, penetrando parzialmente all’interno.

La dinamica dell’incidente ha avuto ripercussioni immediate e pesanti.

Un giovane di 32 anni, presente davanti al locale, è stato colpito in pieno, riportando lesioni gravissime che lo hanno reso necessario ricovero in terapia intensiva, dove le sue condizioni vengono monitorate con la massima attenzione.

Oltre al ferito più grave, la conducente e la sua passeggera, coinvolte direttamente nell’impatto, hanno riportato lesioni di varia entità.

La giovane a bordo dello scooter, che ha innescato la catena di eventi, e un cliente presente all’interno del bar, hanno anch’essi subito ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Immediato il dispiegamento del personale medico del 118, che ha prestato i primi soccorsi sul posto e ha provveduto al trasporto dei feriti presso strutture ospedaliere.

Gli agenti della Polizia Municipale, sotto la direzione del Comandante Salvatore Zucco, hanno avviato indagini approfondite per accertare con precisione le cause dell’incidente.

La ricostruzione della dinamica si avvale dell’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi cruciali per chiarire la sequenza degli eventi e stabilire le responsabilità.

L’episodio solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza stradale, sull’adeguatezza delle infrastrutture e sulla necessità di promuovere una cultura della guida più responsabile e attenta, soprattutto in aree ad alta densità di traffico e frequentate da pedoni.

La comunità locale è sotto shock, e la vicenda è destinata a rimanere impressa nella memoria collettiva come un monito contro la distrazione e la fretta che possono avere conseguenze tragiche.