Reggio Calabria: Smantellata Piantagione di Cannabis, Traffico di Stupefacenti

Nel cuore dell’entroterra reggino, tra la fitta vegetazione di un bosco impenetrabile, è stata smantellata una sofisticata coltivazione illegale di cannabis, un’operazione complessa che testimonia la crescente professionalizzazione del traffico di stupefacenti.

L’attività, composta da circa quattrocento piante di cannabis, è stata individuata grazie a un’operazione congiunta che ha visto il coinvolgimento dei Carabinieri della Compagnia di Palmi, supportati dalla precisione e dall’efficacia dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e del Nucleo Elicotteristi di Vibo Valentia.

La scoperta, avvenuta circa un mese prima dell’arresto dei responsabili, ha dato il via a un’indagine meticolosa, condotta dai Carabinieri di Delianuova sotto la direzione della Procura della Repubblica di Palmi.

Le investigazioni hanno portato all’identificazione e alla denuncia di tre individui, tra cui il proprietario del terreno, figura chiave nell’organizzazione e nella gestione dell’impianto di coltivazione.

La piantagione non era una semplice coltivazione amatoriale, ma una vera e propria infrastruttura criminale.

Era collegata a un casolare diroccato, adibito a deposito e laboratorio di lavorazione, accessibile esclusivamente ai presunti responsabili, elemento che ne sottolinea il livello di riservatezza e l’organizzazione interna.

Durante una serie di perquisizioni, condotte anche con l’ausilio di unità cinofile specializzate nella ricerca di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriore cannabis, confermando la portata dell’attività illecita.

Le stime preliminari indicano che il raccolto potesse generare oltre due quintali di marijuana, una quantità significativa che, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare una somma superiore ai duecentomila euro.

Questo dato non solo quantifica il valore economico dell’operazione, ma evidenzia anche il potenziale impatto sulla salute pubblica e sulla sicurezza della comunità.

L’attività di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti rappresenta quindi un tassello fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata e nella tutela del benessere sociale.

L’evento sottolinea la necessità di continui investimenti in risorse umane, tecnologiche e di collaborazione interforze per contrastare efficacemente un fenomeno sempre più complesso e adattabile.