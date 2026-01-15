Reggio Calabria: Urban Center apre le porte ai senza tetto.

Di fronte all’aumento delle temperature rigide che gravano sul territorio reggino, l’amministrazione comunale ha attivato una misura di urgenza volta a salvaguardare il diritto fondamentale all’abitazione e alla protezione della dignità umana per le persone prive di fissa dimora.

La Giunta Comunale ha deliberato l’utilizzo temporaneo dell’Urban Center come struttura di accoglienza notturna, un intervento mirato a colmare una lacuna critica nel sistema di supporto esistente, con una durata prevista fino al 28 febbraio, ma suscettibile di estensione in funzione dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

La decisione si inserisce in un contesto di crescente vulnerabilità sociale, acuita dalle rigide temperature invernali e dalla precarizzazione delle condizioni economiche di ampie fasce della popolazione.

L’obiettivo primario è fornire un rifugio sicuro e temporaneo a coloro che si trovano in condizione di strada, garantendo non solo un riparo dal freddo, ma anche un minimo di assistenza e la possibilità di accedere a servizi di base.

La gestione operativa dell’accoglienza è stata affidata al settore welfare del Comune, con un approccio collaborativo che coinvolge Protezione Civile, associazioni di volontariato e enti del Terzo settore.

Questo modello di governance partecipata mira a ottimizzare le risorse disponibili, sfruttando le competenze e l’esperienza di diversi attori sociali impegnati nell’assistenza alle persone fragili.

Si tratta di un approccio sinergico che riconosce l’importanza della rete sociale come elemento chiave per l’efficacia degli interventi.

È importante sottolineare che l’iniziativa si pone come integrazione, e non sostituzione, dell’esistente sistema di accoglienza, che dispone già di una struttura con 15 posti letto.

L’incremento della domanda di accesso, determinato dall’ondata di freddo in corso, ha reso evidente la necessità di risorse aggiuntive per rispondere in modo adeguato alle esigenze della popolazione più vulnerabile.

L’Urban Center, grazie alla sua accessibilità e all’immediata fruibilità, si presenta come una soluzione pragmatica ed efficace per garantire una risposta immediata e temporanea a chi si trova in condizione di disagio.

Questa misura di emergenza rappresenta un atto concreto di responsabilità sociale, volto a mitigare gli effetti del disagio abitativo e a preservare la dignità di ogni individuo, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale verso una società più equa e inclusiva.

L’iniziativa è concepita come un punto di partenza, stimolando una riflessione più ampia sulle cause profonde del fenomeno del senza tetto e sulla necessità di sviluppare politiche abitative sostenibili e durature.