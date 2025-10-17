Rinascita Scott: Assoluzioni, Ergastoli e Revisioni nel Processo Mafia

La sentenza d’appello della Corte d’assise di Catanzaro, relativa al complesso procedimento Rinascita Scott, ridisegna il quadro di responsabilità e pene in un panorama criminale segnato da omicidi, sequestri e una ferrea rete di affiliazioni.

Il verdetto, un mosaico di assoluzioni, conferme e revisioni, mette in luce le complesse dinamiche investigative e le difficoltà nell’accertamento della verità in contesti mafiosi.

Al centro della vicenda, l’assoluzione di Antonio Ierullo, figura centrale nell’accusa del duplice omicidio di Alfredo Cracolici e Giovanni Furlano, commesso nel 2002.

Un’assoluzione che, pur nel suo impatto, non cancella la gravità delle accuse mosse e solleva interrogativi sull’efficacia delle prove a suo carico.

Per questo stesso fatto, l’ergastolo è stato confermato per Domenico Bonavota, sigillando la sua condanna come esecutore materiale del brutale agguato, compiuto con l’utilizzo di armi da guerra, in particolare un mitragliatore Kalashnikov e un fucile a canna liscia di grosso calibro, in una zona isolata di Vallelonga.

Il caso di Giuseppe Antonio Accorinti e Saverio Razionale, considerati responsabili dell’omicidio di Antonio Lo Giudice e Roberto Soriano del 1996, evidenzia un’attenuazione della pena, passando dall’ergastolo a 30 anni di reclusione.

La decisione si basa sull’esclusione dell’aggravante della premeditazione, un elemento cruciale che incide significativamente sulla gravità del reato e sulla conseguente sanzione.

Questa circostanza apre una discussione sulla difficoltà di provare la pianificazione dettagliata di un omicidio in contesti caratterizzati da una cultura della vendetta e di una rapida escalation di violenza.

Un elemento interessante emerge dalla rivalutazione del ruolo di Antonio Vacatello, in cui l’aggravante delle “modalità mafiose” è stata eliminata.

La sua pena è stata ridotta a 17 anni e 8 mesi, a testimonianza di una diversa interpretazione della sua partecipazione agli eventi criminosi.

Similmente, Pantaleone Maurizio Garisto e Valerio Navarra vedono la loro condanna ridotta a 11 anni, un mese e 10 giorni, riflettendo una revisione delle loro responsabilità nel sequestro di Rocco Ursino, un episodio che ha segnato un ulteriore tassello nella cronaca del territorio vibonese.

La conferma della condanna a 14 anni per Andrea Mantella, collaboratore di giustizia, solleva questioni complesse sul ruolo delle dichiarazioni dei pentiti e sulla loro attendibilità.

L’omicidio di Filippo Gangitano, la cui scomparsa ha lasciato un’ombra di mistero e la cui vittima non è mai stata ritrovata, rappresenta un caso emblematico della brutalità e dell’opacità del fenomeno mafioso, dove la scomparsa di un corpo può diventare un ulteriore strumento di intimidazione e controllo del territorio.

In definitiva, la sentenza d’appello Rinascita Scott non è solo un atto di giustizia, ma un complesso quadro che restituisce la complessità del fenomeno mafioso, le sue ramificazioni e le difficoltà di un sistema giudiziario impegnato a fare luce su un mondo di omertà e violenza.