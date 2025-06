Ripartenza e fiducia: Ionà inaugura a Cosenza dopo l’incendio.

Dopo un periodo di profonda ripartenza, segnato dalla devastazione causata da un incendio doloso che ha distrutto la sua storica concessionaria a Reggio Calabria, Emanuele Ionà manifesta una rinnovata fiducia nel territorio, inaugurando una nuova attività commerciale a Cosenza, consolidando il suo impegno imprenditoriale in Calabria. L’episodio dell’incendio, pur rappresentando una ferita profonda, non ha intaccato il suo spirito imprenditoriale né la sua visione positiva del futuro della regione. “Osservo sempre con attenzione le potenzialità del nostro territorio,” dichiara Ionà, “e l’attentato subito ha rafforzato la nostra convinzione di investire ulteriormente in Calabria, una terra di persone oneste, laboriose e appassionate.” Questa nuova avventura imprenditoriale si configura come un atto di speranza, un segnale tangibile per la comunità calabrese. La chiave del successo, secondo Ionà, risiede nella costruzione di un ambiente di lavoro positivo, basato sulla valorizzazione del capitale umano. “È fondamentale circondarsi di persone eccezionali, riconoscere il loro talento e dimostrare, con azioni concrete, che anche in Calabria è possibile formare una classe dirigente competente e dinamica, capace di guidare il cambiamento e promuovere lo sviluppo sostenibile.”L’inaugurazione ha visto la presenza di Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, che ha sottolineato l’importanza di un’evoluzione continua nel settore automobilistico. “In un contesto globale in rapida trasformazione, il ruolo del concessionario si evolve necessariamente,” afferma Di Silvestre. “È essenziale preservare i valori fondamentali che guidano il nostro lavoro: passione, relazioni umane, supporto reciproco e collaborazione. Questi elementi, insieme alla dedizione dei nostri collaboratori, rendono possibile superare le sfide e raggiungere obiettivi ambiziosi.”Di Silvestre ha inoltre enfatizzato l’importanza per BMW di avere partner commerciali che siano punti di riferimento affidabili per i clienti e interlocutori credibili per la comunità locale, contribuendo attivamente alla crescita economica e sociale del territorio. La nuova concessionaria Ionà a Cosenza si propone dunque come un esempio di resilienza, innovazione e impegno sociale, rafforzando il legame tra BMW e la regione Calabria.