Ritorno in carcere due mafiosi: svolta nell’inchiesta di Catanzaro

L’azione giudiziaria in corso nel capoluogo calabrese ha visto il ritorno in custodia cautelare in carcere di due figure chiave precedentemente rilasciate, a seguito di un complesso iter processuale che ha coinvolto il Tribunale del Riesame e la Corte di Cassazione.

L’inchiesta, denominata in via non ufficiale, ha portato all’arresto complessivo di 23 individui lo scorso febbraio, accusati di aver fatto parte di un’organizzazione criminale strutturata e ramificata, dedita a una vasta gamma di attività illecite che spaziano dalle estorsioni e rapine all’usura, dalla truffa al riciclaggio di capitali e alla manipolazione finanziaria.

L’aspetto cruciale che ha motivato il ritorno in detenzione dei due indagati è la conferma, da parte del Tribunale del Riesame, dell’esistenza di un solido indizio di colpevolezza in relazione all’associazione di tipo mafioso, un elemento precedentemente ritenuto insufficiente per la custodia cautelare.

La decisione del Riesame era stata preceduta da una prima ordinanza, emessa in appello al provvedimento iniziale, che aveva parzialmente attenuato le accuse, ma tale decisione è stata successivamente annullata dalla Suprema Corte di Cassazione, invitando il Riesame a una nuova valutazione.

La Cassazione ha riconosciuto la gravità delle implicazioni e la necessità di garantire la sicurezza pubblica, spingendo il Riesame a ribadire la sussistenza dei presupposti per la carcerazione.

La vicenda evidenzia come la lotta alla criminalità organizzata, in particolare alla ‘ndrangheta, richieda un costante monitoraggio e una rigorosa applicazione delle leggi.

Le indagini hanno fatto luce su un clan operante a Catanzaro fin dal 2014, con un’attività criminale diversificata e un’organizzazione gerarchica.

Il clan dei Gaglianesi, come è noto, non operava in isolamento, ma era profondamente inserito in una rete di relazioni criminali più ampia, sottraendosi all’autorità dello Stato e sfruttando la vulnerabilità economica e sociale di individui e attività commerciali.

Il clan, infatti, agiva sotto l’influenza di figure apicali delle ‘ndrine di Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro, due territori considerati tradizionalmente roccaforti della ‘ndrangheta crotonese, e intratteneva contatti con altre cosche calabresi, consolidando così una presenza capillare e pervasiva nel tessuto sociale.

La persistenza di tali collegamenti e la complessità dell’organizzazione criminale, rivelate dalle indagini, hanno portato la DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) di Catanzaro a presentare ricorso in Cassazione, dimostrando un impegno costante nel contrasto alla criminalità organizzata e nel ripristino della legalità.

La vicenda di questi due indagati, e di un ulteriore soggetto rilasciato e poi nuovamente arrestato, rappresenta un monito sull’importanza di una vigilanza continua e di un’azione giudiziaria incisiva per neutralizzare la capacità operativa delle organizzazioni criminali e proteggere la comunità.