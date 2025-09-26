Ritorno in Italia: Arrestato Sebastiano Signati, nodo cruciale della ‘ndrangheta

Il ritorno in Italia di Sebastiano Signati, figura apicale nel complesso apparato criminale della ‘ndrangheta, segna una tappa significativa nella lotta contro la più potente organizzazione mafiosa presente in Europa.

L’estradizione, avvenuta grazie alla collaborazione transnazionale tra le autorità belghe e le forze dell’ordine italiane, rappresenta un successo operativo e giudiziario, concretizzando l’impegno costante a smantellare le ramificazioni internazionali di questa potente rete.

Signati, cinquantanove anni, era considerato un nodo cruciale nel sistema di distribuzione internazionale di stupefacenti, operando come broker di alto livello al servizio della cosca Romeo Staccu di San Luca, una famiglia particolarmente radicata e influente.

La sua figura era stata inclusa nell’elenco dei latitanti più pericolosi fino al 2015, anno in cui, dopo undici anni di fuga, è stato localizzato e arrestato in Belgio.

Il lungo periodo di latitanza testimonia l’abilità di Signati nel sottrarsi alla giustizia e la capacità della sua organizzazione nel fornirgli supporto logistico e finanziario.

L’esecuzione delle tre sentenze definitive, che lo condannano a un complesso regime sanzionatorio di ventotto anni e due mesi di reclusione, è il risultato di un’indagine che ha scavato a fondo nelle dinamiche di potere e nelle reti di traffico gestite dalla ‘ndrangheta.

Le accuse, consistenti in traffico internazionale di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi, riflettono l’ampiezza delle attività criminali in cui Signati era coinvolto, collegandolo a una vasta gamma di reati che hanno danneggiato la società.

Il trasferimento in Italia è stato coordinato dall’Unità I-Can (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta), una struttura di eccellenza del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, in stretta collaborazione con i carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria.

Questo coordinamento internazionale è fondamentale per affrontare la natura transnazionale della ‘ndrangheta, che opera attraverso confini e sfrutta la globalizzazione per espandere la propria influenza.

Le indagini che hanno portato all’arresto e all’estradizione di Signati hanno fatto luce sulle sue connessioni con importanti operazioni investigative del passato, in particolare le inchieste Borsalino e Supergorgo, testimoniando la sua posizione di rilievo all’interno della struttura gerarchica dell’organizzazione.

Il ritorno in Italia di Signati non è solo un successo giudiziario, ma anche un segnale forte dell’impegno a perseguire senza sosta i responsabili di attività criminali, indipendentemente dalla loro capacità di sottrarsi alla giustizia attraverso la fuga o la complicità internazionale.

La sua detenzione rappresenta un contributo significativo alla progressiva erosione del potere mafioso e al tentativo di contrastare la sua pericolosa influenza sulla società.