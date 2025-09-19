Rosarno, omicidio stradale: arrestato per alcol e droga

Un uomo di 54 anni, residente a Rosarno, è stato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Palmi su disposizione della Procura della Repubblica, con l’ipotesi di omicidio stradale aggravato.

La drammatica vicenda trae origine da un incidente mortale avvenuto il 2 agosto lungo la strada provinciale che unisce Rosarno e San Ferdinando, una via di comunicazione cruciale per la rete viaria locale.

La tragedia ha visto la perdita delle vite coniugali di Pasquale Papasidero e Silvia Fiumara, entrambi deceduti in seguito a un impatto frontale violentissimo.

La loro autovettura è stata coinvolta in uno scontro con un’altra vettura, alla guida della quale si trovava il soggetto ora agli arresti domiciliari.

Quest’ultimo ha subito ferite di lieve entità, immediatamente soccorse e trasportate in struttura sanitaria per le cure del caso.

La gravità degli eventi è stata ulteriormente aggravata dalle successive analisi tossicologiche.

I risultati, elaborati nei giorni successivi all’incidente, hanno rivelato una presenza significativa di alcol nel sangue dell’uomo, superando ampiamente i limiti di tolleranza previsti dalla legge, e la rilevanza di sostanze stupefacenti, dettaglio che complica ulteriormente il quadro delle responsabilità e solleva interrogativi sulla capacità di guida dell’indagato.

La decisione di disporre la custodia cautelare in carcere, misura particolarmente stringente, riflette la gravità dei fatti, le evidenti responsabilità emerse dagli accertamenti preliminari e la necessità di assicurare che l’indagato non possa interferire con le indagini in corso né sottrarsi al procedimento giudiziario.

L’ordinanza del Gip, basata sulle evidenze raccolte dalla Procura, sottolinea la sussistenza del pericolo di fuga e di inquinamento delle prove, elementi essenziali per la tutela dell’efficacia della giustizia e per il rispetto delle vittime e delle loro famiglie, ancora profondamente scosse da una perdita così inaspettata e devastante.

L’inchiesta è tuttora in corso e sono previsti ulteriori approfondimenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare tutte le responsabilità a vario titolo intervenute.