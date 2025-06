Rubino sfida Leone: Candidatura alla Rettoranza Unical

Franco Rubino, stimato docente ordinario di Economia aziendale, ha formalizzato la sua aspirazione alla carica di Rettore dell’Università della Calabria, aprendo ufficialmente la fase elettorale. La sua candidatura, profondamente radicata nella storia e nel tessuto stesso dell’Ateneo, è il frutto di una carriera interamente dedicata all’istituzione, durante la quale ha ricoperto ruoli di significativa responsabilità, dalla presidenza della Facoltà di Economia alla direzione di Dipartimento, passando per l’esperienza come membro del Senato Accademico e come ricercatore.Il programma elettorale di Rubino si articola attorno a un’ambiziosa visione di rinnovamento e democratizzazione della governance universitaria. Al centro della sua proposta vi è l’introduzione di un sistema di elezione del Consiglio di Amministrazione, attualmente designato, un cambiamento strutturale volto a rafforzare la rappresentatività e la partecipazione di tutte le componenti della comunità accademica. Rubino intende, inoltre, promuovere un coinvolgimento più attivo e sistematico di tutti i dipartimenti nella definizione delle strategie e delle politiche dell’Ateneo, superando modelli decisionali percepiti come eccessivamente centralizzati.Riconoscendo l’operato del Rettore uscente, Leone, che ha dimostrato efficacia nella gestione finanziaria e nell’ottenimento di risultati tangibili, Rubino esprime un dissenso critico rispetto ad alcune scelte strategiche. In particolare, evidenzia una divergenza di vedute sull’applicazione della riforma Gelmini, sostenendo che una gestione più partecipata avrebbe potuto mitigare alcuni effetti negativi e garantire una maggiore equità nella distribuzione delle risorse. La figura del Rettore, secondo Rubino, dovrebbe incarnare un legame profondo con la comunità universitaria, trascendendo il ruolo di amministratore per assumere un ruolo di guida e di ascolto. A questo proposito, propone un gesto simbolico ma significativo: una presenza regolare, un contatto diretto con studenti, docenti e personale amministrativo, un’immersione nel cuore pulsante dell’Ateneo.Rubino pone l’attenzione su un’analisi delle politiche di sviluppo del sistema universitario, individuando potenziali squilibri nella redistribuzione delle risorse che, in passato, hanno favorito la nascita di nuove facoltà a scapito di un’adeguata crescita di quelle esistenti. La sua visione si proietta verso un futuro in cui tutti i dipartimenti possano beneficiare di un sostegno mirato, garantendo una crescita armonica e collettiva dell’intera Università della Calabria, consolidando il suo ruolo di pilastro per lo sviluppo del territorio.