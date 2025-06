Sbarco a Crotone: 46 migranti salvati, un viaggio arduo

L’arrivo a Crotone, all’alba di questa mattina, ha segnato la conclusione di un viaggio arduo per 46 persone, sopravvissute a una traversata nel Mediterraneo che ha messo a dura prova la loro resilienza fisica e psicologica. Questi individui, giunti a bordo della nave Louise Michel, gestita dall’omonima organizzazione non governativa, rappresentano il residuo di un gruppo più ampio di 197 persone soccorse tre giorni addietro nel Canale di Sicilia, in acque sotto la giurisdizione della Libia.La complessità dell’evento risiede nella concatenazione di eventi che ha portato a questo sbarco ritardato. Inizialmente, il gruppo era stato trasferito su una motovedetta della Guardia Costiera, con l’intenzione di dirigere verso Lampedusa. Tuttavia, per una parte dei naufraghi, compresi dieci minori, tra cui una neonata, è stato giudicato necessario un trasferimento a Crotone, imposto da una decisione amministrativa che ha prolungato la permanenza a bordo della Louise Michel e dei passeggeri per quasi quarant’anni.La Louise Michel, un’imbarcazione dalla storia peculiare, finanziata attraverso la vendita di un’opera d’arte del celebre artista Banksy, è gestita da un equipaggio prevalentemente femminile, testimonianza di un impegno umanitario che trascende le tradizionali dinamiche di soccorso in mare.Le operazioni di sbarco, coordinate con precisione dalla Prefettura di Crotone e supportate dall’Ufficio Immigrazione della Questura e dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, hanno seguito protocolli rigorosi per garantire la dignità e la sicurezza dei migranti.L’analisi delle provenienze rivela un mosaico di fragilità e disperazione: 23 persone provenienti dall’Eritrea, 18 dal Pakistan, 3 dalla Somalia e 2 dal Bangladesh. Questi numeri non sono semplici statistiche, ma rappresentano storie individuali di persecuzione, guerra, povertà e ricerca di una vita migliore.Nonostante le condizioni estreme affrontate, lo staff sanitario dell’Ufficio Vulnerabilità dell’Asp di Crotone non ha rilevato patologie particolarmente gravi, a testimonianza della capacità di resistenza umana. Il successivo trasferimento al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto segna l’inizio di un percorso di assistenza, protezione e integrazione, che solleva interrogativi cruciali sulla gestione dei flussi migratori, la responsabilità internazionale e la necessità di affrontare le cause profonde che spingono queste persone a intraprendere viaggi così pericolosi. L’evento pone, inoltre, l’urgenza di riflettere su modelli di accoglienza più efficaci e sostenibili, capaci di garantire la dignità e i diritti fondamentali di ogni individuo.