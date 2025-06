Scandalo in Arsac Calabria: Truffe e Assenteismo Scioccano l’Agenzia

Un’inchiesta giudiziaria di ampia portata ha scosso l’Arsac, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria, con venti funzionari, quasi l’intera pianta organica della sede di Crotone, al centro di accuse gravissime che riguardano truffa aggravata e falsa attestazione dello stato. L’intervento del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, sollecitato dalla Procura della Repubblica, ha portato alla notifica di avvisi di garanzia e al sequestro delle retribuzioni indebitamente percepite, un provvedimento mirato a bloccare un sistema di elusione sistemica che ha prosciugato risorse pubbliche destinate allo sviluppo agricolo regionale.L’indagine, avviata a novembre 2024, si è sviluppata attraverso un’articolata operazione di intelligence, che ha combinato attività discreta di osservazione e pedinamento con l’analisi tecnica dei dati. Servizi di videosorveglianza, localizzatori satellitare installati sui veicoli dei dipendenti e l’esame del traffico telefonico hanno permesso di ricostruire un quadro preoccupante di assenteismo generalizzato e di un’abile manipolazione dei registri di presenza. Non si tratta di semplici episodi isolati, ma di una prassi consolidata che ha visto il coinvolgimento quasi totale del personale, minando l’efficienza e l’affidabilità dell’Arsac.Il modus operandi rivela una sofisticata rete di complicità: si configurano “timbrature fantasma”, dove un dipendente registra la presenza di un collega assente, e lo scambio fraudolento di badge aziendali per simulare la presenza in servizio. Questo meccanismo ha permesso ai dipendenti indagati di percepire retribuzioni non dovute, generando un danno economico rilevante per l’Amministrazione regionale. L’accusa sostiene, inoltre, che durante i periodi di assenza ingiustificata, i dipendenti svolgevano attività lavorative private, prevalentemente nel settore della ristorazione e dell’edilizia, alimentando un conflitto di interessi e aggravando la gravità delle condotte contestate.La vicenda assume un significato particolarmente allarmante nel contesto socio-economico di Crotone, una provincia già afflitta da elevati tassi di disoccupazione e da una profonda crisi del tessuto produttivo agricolo. La drammaticità del caso risiede non solo nell’entità delle risorse pubbliche sottratte, ma anche nel danno irreparabile all’immagine dell’istituzione Arsac, simbolo di sviluppo e supporto al settore agricolo calabrese. L’inchiesta apre un interrogativo urgente sulla governance delle istituzioni regionali e sulla necessità di rafforzare i sistemi di controllo e trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici, per garantire che siano impiegati efficacemente a beneficio della collettività e non a vantaggio di interessi individuali illegittimi. La vicenda apre una fase cruciale di revisione dei processi interni e di responsabilizzazione dei funzionari e dei dirigenti dell’Arsac, per ridare credibilità all’istituzione e fiducia ai cittadini.