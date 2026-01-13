Sciuto Generale di Divisione: Una Carriera al Servizio del Paese

Il Generale di Brigata Riccardo Sciuto, figura di spicco nel panorama delle Forze Armate, si eleva al grado di Generale di Divisione, un riconoscimento prestigioso che consacra una carriera costellata di successi e responsabilità di rilievo nazionale.

La promozione, sancita da una nota ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e firmata dal Ministro della Difesa, testimonia l’apprezzamento per le sue capacità di leadership e l’efficacia del suo operato.

La traiettoria professionale del Generale Sciuto, un esempio di dedizione e competenza, si snoda attraverso incarichi cruciali all’interno del sistema di sicurezza del Paese.

Il comando della Provincia di Genova, un territorio complesso e dinamico, ha rappresentato un primo banco di prova significativo, affinando le sue doti organizzative e la sua capacità di gestire situazioni delicate.

Successivamente, l’esperienza al vertice del Servizio Operazioni della Direzione Centrale Antidroga presso il Ministero dell’Interno ha offerto una prospettiva unica sulla lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti, un fenomeno che affligge la società italiana con effetti devastanti.

In questo ruolo, ha coordinato attività investigative complesse, collaborando con forze di polizia di diversi corpi e agenzie internazionali, sviluppando una profonda comprensione delle dinamiche criminali transnazionali e delle sfide poste dalla globalizzazione.

L’esperienza al Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dell’Arma, un’unità specializzata nell’analisi forense e nell’impiego di tecnologie avanzate per la risoluzione di crimini, ha ulteriormente arricchito il suo bagaglio professionale, confermando la sua attitudine all’innovazione e alla ricerca di soluzioni investigative all’avanguardia.

L’utilizzo di tecniche scientifiche e digitali per ricostruire eventi e identificare responsabili è diventato un elemento chiave del suo approccio al lavoro.

L’attuale incarico, alla guida della Legione Carabinieri Calabria, rappresenta un’ulteriore testimonianza della fiducia che il Comando Generale ripone in lui.

La Legione, con i suoi cinque Comandi Provinciali, è un’entità complessa che opera in un territorio caratterizzato da delicate sfide socio-economiche e criminali.

Il Generale Sciuto, forte delle sue precedenti esperienze, è chiamato a guidare le attività di contrasto alla criminalità organizzata, al traffico di droga, alle frodi e a tutte le forme di illegalità presenti nella regione, garantendo la sicurezza dei cittadini e il rispetto dello Stato di diritto.

La sua leadership si focalizza sul potenziamento della prevenzione, sulla rafforzamento della cooperazione con le altre forze di polizia e sulla promozione di un modello di sicurezza partecipata, che coinvolga attivamente la comunità locale.