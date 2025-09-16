Scomparsi in Calabria: l’ombra della tratta e il dramma di due bimbi

La scomparsa di due fratellini, di 4 e 5 anni, ha acceso un faro di allarme in Calabria, alimentando una complessa indagine che intreccia drammi familiari, accuse di tratta di minori e una profonda preoccupazione per la sicurezza dei bambini.

La vicenda, emersa la settimana scorsa, si articola attorno alla figura di una madre romena di 28 anni, il cui arresto, per un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro, ha innescato la scoperta della loro assenza.

L’ordine di arresto, con una condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla tratta di minorenni – un crimine abominevole che mira a sfruttare la vulnerabilità dei più giovani – getta una luce inquietante sul contesto familiare.

Gli inquirenti, consapevoli della gravità delle accuse e delle possibili implicazioni, non escludono l’ipotesi che la madre, temendo l’affidamento dei figli ai servizi sociali a seguito del suo arresto, li abbia deliberatamente collocati in luoghi sconosciuti, affidandoli a familiari o conoscenti che potrebbero essere complici o, in buona fede, inconsapevoli della situazione.

L’assenza dei bambini, riscontrata durante l’esecuzione dell’ordine di carcerazione, ha generato un’immediata mobilitazione delle forze dell’ordine.

La dinamica è particolarmente delicata: l’arresto per un reato di tale portata solleva interrogativi sulla potenziale esposizione dei minori a rischi e sulla possibilità che abbiano subito abusi o sfruttamento in passato.

La reticenza della madre, il suo silenzio ostinato di fronte alle domande dei carabinieri, ha ulteriormente complicato le indagini, spingendo le autorità a denunciarla per abbandono e sottrazione di minori.

La Procura di Castrovillari ha assunto la guida delle indagini, coordinando un massiccio dispiegamento di risorse umane e tecnologiche per rintracciare i bambini.

Le ricerche si concentrano su due aree geografiche strategiche: il comprensorio del Pollino, con Castrovillari come fulcro, e la Sibaritide, in particolare Corigliano-Rossano, un territorio dove la donna ha precedentemente risieduto, suggerendo possibili legami e contatti che potrebbero fornire indizi sulla sua attuale posizione e su quella dei figli.

L’indagine, oltre a concentrarsi sulla ricerca dei bambini, mira a ricostruire la rete di relazioni della madre, a identificare eventuali complici e a far luce sulle circostanze che hanno portato alla scomparsa dei fratellini.

La vicenda non è solo un dramma familiare, ma anche un campanello d’allarme sulla vulnerabilità dei minori e sulla necessità di rafforzare i controlli e i sistemi di protezione per prevenire e contrastare la tratta di esseri umani, un crimine che toglie l’innocenza e il futuro a troppe vittime innocenti.

La speranza è che le indagini possano portare a una rapida e sicura ricongiungimento dei bambini con la loro famiglia e che la giustizia faccia il suo corso.