Scoperta in Calabria: Smascherata Piantagione Illecita di Cannabis

Nel cuore di un territorio montano calabrese, un’operazione congiunta tra la Compagnia Carabinieri di Soveria Mannelli e lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria ha portato alla luce un sofisticato sistema di coltivazione illegale di cannabis.
L’impegno sinergico delle due unità, potenziato dall’utilizzo di cani addestrati specializzati nella localizzazione di sostanze stupefacenti, ha permesso di individuare un’estesa area coltivata, nascosta tra la vegetazione rigogliosa e inaccessibile.
La piantagione rinvenuta, un’autentica miniera verde illecita, comprendeva circa 4.800 piante di canapa indiana, con altezze variabili che oscillavano tra un metro e due metri.
Questa diversità dimensionale suggerisce una gestione attenta delle diverse fasi di crescita, con piante in stadi differenti pronte per il raccolto.
La mera estrapolazione del valore potenziale della produzione, stimato in circa 2,5 milioni di euro una volta commercializzata al dettaglio, evidenzia l’ingente profitto economico derivante da questa attività criminale.
L’operazione non si limita al sequestro del materiale stupefacente, ma innesca un complesso iter investigativo volto a ricostruire le dinamiche criminali alla base di questa impresa.
Gli approfondimenti mirano a identificare i responsabili, delineando la struttura organizzativa, i ruoli specifici e le connessioni con altre attività illecite che potrebbero essere correlate.
L’indagine si concentrerà anche sulla tracciabilità delle risorse impiegate per la coltivazione: fertilizzanti, sistemi di irrigazione, attrezzature agricole, e potenzialmente, anche la manodopera impiegata per la cura della piantagione.
Prima della distruzione, una rigorosa procedura di campionamento prevede analisi chim