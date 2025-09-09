Sequestro di droga a Pellaro: arrestato trafficante

Nel corso di un’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, sviluppata dai Carabinieri della Sezione Operativa Radiomobile di Reggio Calabria, si è concretizzato un significativo sequestro di stupefacenti e l’arresto di un individuo sospettato di traffico di droga.

L’episodio, verificatosi nel territorio di Pellaro, evidenzia l’efficacia dei controlli di routine e la capacità di reazione degli equipaggi di militari dell’Arma.

L’attenzione dei Carabinieri è stata inizialmente catturata da un veicolo che, improvvisamente, modificava la propria traiettoria, manifestando un comportamento evasivo alla vista della pattuglia.

Tale reazione, considerata indice di possibili attività illecite, ha immediatamente innescato un inseguimento, condotto con prudenza e professionalità, che si è concluso con la messa in sicurezza del veicolo in questione.

L’ispezione successiva del mezzo ha permesso di rinvenire una notevole quantità di marijuana, confezionata in trenta involucri accuratamente sigillati, per un peso lordo approssimativo di sedici chilogrammi.

La sostanza stupefacente, presumibilmente destinata alla distribuzione in aree urbane, è stata immediatamente sottoposta a sequestro, in attesa di ulteriori analisi per determinarne la composizione precisa e l’origine.

L’arrestato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “G.

Panzera” – plesso di Arghillà, con l’applicazione della misura cautelare in carcere, in attesa del processo.

L’evento rientra in un quadro più ampio di azioni mirate a contrastare il traffico di droga e a disarticolare le reti criminali operanti nel territorio, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e la salute dei cittadini.

Le indagini, tuttora in corso, sono finalizzate a identificare eventuali complici e a ricostruire la filiera di approvvigionamento della sostanza stupefacente, per smantellare completamente l’organizzazione criminale.

Il sequestro di una quantità così ingente di marijuana testimonia l’impegno costante dei Carabinieri nel contrasto al narcotraffico e nella salvaguardia del tessuto sociale.