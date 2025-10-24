cityfood
domenica 26 Ottobre 2025
Catanzaro Cronaca

Sequestro esplosivi a Crotone: denunciato e patente sospesa

Redazione Aosta
Nel corso di un’attività di controllo del territorio intensificata a Crotone, le forze dell’ordine hanno intercettato e sottoposto a sequestro una quantità significativa di materiale pericoloso, evidenziando una potenziale violazione delle normative in materia di sicurezza pubblica e gestione di sostanze esplosive.

L’intervento, condotto congiuntamente da personale delle Volanti e della Polizia Amministrativa, ha portato all’identificazione e alla denuncia, in stato di libertà, di un individuo sospettato di aver detenuto e trasportato illegalmente tali materiali.
La scoperta, avvenuta a seguito di un controllo su un veicolo con due persone a bordo, ha rivelato un carico allarmante: oltre 36 chilogrammi di materiale esplosivo e 3,8 chilogrammi di materiale pirotecnico.

La pericolosità della situazione ha richiesto l’intervento specializzato degli artificieri della Polizia di Stato, i quali hanno garantito la gestione sicura e la successiva rimozione del materiale sequestrato.
Un elemento particolarmente rilevante è l’assenza di qualsiasi documentazione di regolarità per i materiali rinvenuti.

Le batterie di articoli pirotecnici e il manufatto artigianale erano privi di classificazione, catalogazione, omologazione e del marchio CE, indispensabile per certificare la conformità agli standard di sicurezza europei.

Questo indica un’operazione potenzialmente illegale e un rischio concreto per l’incolumità pubblica.

Parallelamente all’azione penale, che ha portato alla denuncia per omessa denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza e per trasporto non autorizzato, sono state contestate violazioni del Codice della Strada.

L’uomo è stato sanzionato con una multa di 2.100 euro e gli è stata sospesa la patente di guida, con conseguente fermo amministrativo del veicolo.

L’episodio sottolinea l’importanza di un controllo capillare del territorio e l’applicazione rigorosa delle normative in materia di esplosivi e pirotecnica, al fine di prevenire incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini.

L’azione coordinata delle diverse articolazioni della Polizia di Stato dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela dell’ordine pubblico e nella prevenzione di attività illecite.

