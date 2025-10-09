venerdì 10 Ottobre 2025
15.4 C
Catanzaro
Catanzaro Cronaca

Servizio ASL Catanzaro: cura specialistica per la Sindrome X Fragile

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Catanzaro ha annunciato l’avvio di un servizio dedicato alla gestione della Sindrome dell’X Fragile, un intervento di significativa importanza che elimina la necessità per i pazienti e le loro famiglie di ricorrere a strutture sanitarie esterne alla regione, spesso private e gravose dal punto di vista economico.

Questa iniziativa rappresenta un passo avanti cruciale nella garanzia di un accesso equo e territoriale ai servizi di cura per una popolazione che necessita di un supporto specialistico complesso.

La Sindrome dell’X Fragile, denominata anche sindrome di Martin-Bell, è un disturbo genetico raro e debilitante, causato da una mutazione nel gene FMR1.
Questa anomalia genetica compromette lo sviluppo neurologico e cognitivo, manifestandosi con un ritardo globale dello sviluppo, che si estende a diverse aree quali la motricità, il linguaggio e le abilità sociali.

La disabilità intellettiva può variare da lieve a grave, accompagnata spesso da disturbi dell’apprendimento, deficit dell’attenzione, iperattività, comportamenti autistici e difficoltà nella gestione delle emozioni.

Il quadro clinico è spesso complesso e richiede un approccio multidisciplinare che integri competenze mediche, psicologiche, pedagogiche e riabilitative.

L’attivazione di questo servizio specialistico si inquadra in un’ampia strategia regionale volta a rafforzare l’assistenza alle persone più vulnerabili e a ottimizzare l’offerta dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

L’ambulatorio, che entrerà in piena operatività a partire da mercoledì 15 ottobre 2025, sarà gestito da professionisti sanitari dell’ASL dotati di specifiche competenze in neuropsichiatria infantile e adolescenziale, con una formazione continua e un approccio centrato sulla persona e sulla famiglia.

L’offerta terapeutica comprenderà colloqui specialistici, valutazioni diagnostiche approfondite, interventi riabilitativi personalizzati e supporto psicologico sia per i pazienti che per i loro caregiver.
La creazione di questo servizio è il risultato di un percorso partecipativo, sviluppato in stretta collaborazione con le associazioni di famiglie e i pazienti stessi, che hanno espresso il disagio derivante dalla necessità di affrontare percorsi diagnostici e terapeutici fuori regione.
Questo approccio, basato sulla co-progettazione, mira a garantire che l’offerta di servizi sia realmente rispondente ai bisogni del territorio e a favorire un rapporto di fiducia e collaborazione tra operatori sanitari e comunità.
Le prestazioni saranno erogate presso il Centro di Salute Mentale di Lamezia Terme, in orario dedicato, e l’accesso sarà regolato tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP), per ottimizzare l’organizzazione e garantire un accesso equo a tutti i potenziali beneficiari.

L’ASL di Catanzaro ribadisce il proprio impegno verso l’inclusione sociale e la fornitura di servizi sanitari specializzati, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze più complesse del territorio in maniera tempestiva ed efficace.

Questo intervento non solo allevia il carico economico e logistico sulle famiglie, ma rafforza anche la rete di supporto territoriale per persone con disabilità, promuovendo la loro autonomia e il loro benessere.
L’ASL si impegna a mantenere un dialogo continuo con le famiglie, evolvendo i servizi offerti in base alle loro esigenze e contribuendo attivamente alla progettazione dei loro percorsi di vita.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved