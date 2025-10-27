Silenzio e ombre sull’omicidio Torcasio: Colelli non parla.

Il silenzio di Pasquale Colelli, trentenne arrestato per l’omicidio di Emiliano Torcasio a Lamezia Terme, ha sigillato un interrogatorio che, almeno per ora, non ha offerto chiavi interpretative sul tragico evento.

Colelli, dopo essersi costituito alle autorità, ha esercitato il diritto di non rispondere durante l’udienza di convalida dell’arresto, celebrata alla presenza del giudice per le indagini preliminari e del sostituto procuratore Vincenzo Quaranta, quest’ultimo incaricato della direzione delle indagini.

L’omessa dichiarazione da parte dell’indagato solleva interrogativi cruciali che ora il Pubblico Ministero dovrà affrontare.

L’assenza di un movente, elemento fondamentale per ricostruire la dinamica dell’omicidio e comprendere le ragioni che hanno spinto Colelli ad agire, rappresenta un ostacolo significativo.

La decisione di non fornire spiegazioni, sebbene legalmente legittima, complica il processo di accertamento della verità e rende più complessa la ricostruzione dei fatti.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Domenico Villella e Antonio Perri, ha preferito riservarsi la possibilità di richiedere un incidente probatorio in una fase successiva.

Tale misura processuale consentirebbe di acquisire elementi utili a chiarire alcuni aspetti controversi, con particolare attenzione alla valutazione dello stato psicologico dell’indagato.

La richiesta di una perizia psichiatrica, qualora avanzata, potrebbe fornire risposte importanti sulla capacità di intendere e di volere di Colelli al momento dei fatti, un elemento potenzialmente rilevante ai fini della responsabilità penale.

L’omicidio di Emiliano Torcasio ha scosso profondamente la comunità di Lamezia Terme, lasciando un vuoto incolmabile tra i familiari e gli amici della vittima.

La tragica vicenda, ora al vaglio della magistratura, pone interrogativi più ampi sulla sicurezza e sulla convivenza civile, e richiede una risposta che vada al di là della semplice accertamento della responsabilità penale, mirando a comprendere le cause profonde di una violenza inaccettabile.

L’indagine si avvia ora verso una fase complessa, in cui l’assenza di una confessione da parte dell’indagato richiederà un’attività investigativa più approfondita e meticolosa, volta a ricostruire la sequenza degli eventi e a far luce sui motivi che hanno portato a questa drammatica conclusione.