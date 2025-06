Soriano Calabro: Lancia precipita in un limoneto, donna soccorsa

La quiete mattutina di Soriano Calabro è stata interrotta da un evento drammatico, un incidente che ha visto una Lancia Musa precipitare da un notevole dislivello, culminando in una rovinosa caduta all’interno di un limoneto. L’evento, verificatosi intorno alle 9:00, ha generato apprensione e mobilitato immediatamente i soccorsi.La dinamica, ancora oggetto di indagine, suggerisce una perdita di controllo del veicolo. L’auto, sfrecciando fuori dalla carreggiata, ha prima abbattuto un muretto di contenimento e successivamente una ringhiera di protezione, per poi precipitare per circa sette metri, impattando violentemente tra gli alberi da frutto. La traiettoria irregolare e la violenza dell’impatto testimoniano la complessità degli eventi che hanno portato all’incidente, sollevando interrogativi sulle possibili cause, che potrebbero spaziare da un malore improvviso della conducente a un guasto meccanico, passando per condizioni ambientali avverse o un errore di valutazione nella guida.L’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia è stato rapido ed efficace. La conducente, una donna la cui identità non è stata divulgata, era rimasta incastrata nell’abitacolo, in una situazione che richiedeva la massima cautela per evitare ulteriori lesioni. I soccorritori, esperti nel disincastro di persone da situazioni di pericolo, hanno utilizzato una barella spinale, uno strumento fondamentale per immobilizzare la vittima e prevenire movimenti che potrebbero aggravare eventuali fratture o danni alla colonna vertebrale. La donna è stata estratta con delicatezza e trasferita a bordo di un’ambulanza del 118, destinata a trasportarla presso una struttura ospedaliera per accertamenti medici approfonditi. La gravità delle lesioni subite non è ancora chiara, ma la caduta da un’altezza considerevole e l’impatto violento contro gli alberi suggeriscono potenziali traumi multipli.L’area dell’incidente, situata in prossimità di un terreno agricolo, è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, che hanno operato anche per rimuovere i detriti e garantire la libera circolazione. La Polizia Stradale è al lavoro per effettuare i rilievi necessari e ricostruire con precisione l’esatta sequenza degli eventi, analizzando le tracce lasciate sul terreno e ascoltando eventuali testimonianze. La ricostruzione completa dell’accaduto richiederà tempo e un’attenta valutazione di tutti gli elementi in gioco, con l’obiettivo di fare luce sulle cause scatenanti e adottare misure preventive per evitare il ripetersi di simili episodi. L’incidente, oltre al trauma per la vittima e i suoi familiari, ha riacceso l’attenzione sulla necessità di migliorare la sicurezza stradale in zone caratterizzate da dislivelli e curve impegnative, come spesso accade nelle aree rurali.