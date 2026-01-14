Steccato di Cutro: Rinvio del processo Summer Love, una giustizia in salita.

Il processo per la tragedia del “Summer Love”, il caicco che il 26 febbraio 2023 affondò a Steccato di Cutro, provocando la perdita di 94 vite umane, di cui 35 bambini, è stato posticipato al 30 gennaio 2026.

Un rinvio, apparentemente tecnico, che tuttavia evidenzia la complessità di un’istruttoria giudiziaria gravata da implicazioni etiche, legali e umanitarie di portata nazionale.

L’udienza preliminare, attesa da tempo, non ha potuto iniziare a causa di un errore amministrativo nell’assegnazione del collegio giudicante.

Il calendario processuale, infatti, aveva previsto l’inizio del dibattimento per un mercoledì, giorno già gravido di un complesso processo contro la ‘ndrangheta, coinvolgendo una sessantina di imputati e richiedendo l’attenzione di una sezione specializzata.

La sovrapposizione di queste due istanze ha reso necessaria una riassegnazione, determinando il nuovo slittamento.

Il collegio che si occuperà del caso sarà presieduto dal giudice Alfonso Scibona, affiancato dai giudici Giuseppe Collazzo e Glauco Panettoni, a latere.

Questo rinvio, seppur tecnico, sottende la delicatezza e la mole del lavoro che attende il tribunale, chiamato a fare luce sulle dinamiche che hanno condotto alla catastrofe e sulle possibili responsabilità.

Gli imputati, quattro finanzieri e due militari della Guardia Costiera, sono accusati di omissione di soccorso e disastro colposo.

Tra loro figurano Giuseppe Grillo, capo turno della sala operativa del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia; Alberto Lippolis, comandante del Roan di Vibo Valentia; Antonino Lopresti, ufficiale in comando tattico della Guardia di Finanza; Nicolino Vardaro, comandante del Gruppo aeronavale della Finanza di Taranto; Francesca Perfido, ufficiale della Guardia Costiera presso l’Imrcc di Roma; e Nicola Nania, in servizio al V Mrsc della Capitaneria di porto di Reggio Calabria.

Le accuse si concentrano sulla presunta negligenza nell’intervento di soccorso alla motovedetta in difficoltà, e sulla mancata valutazione dei rischi legati al maltempo e al numero di persone a bordo.

Il processo si configura come una pietra miliare nella giustizia per le vittime e le loro famiglie, ma anche come un’occasione per riflettere sulle responsabilità istituzionali e sulla gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo.

Le parti civili, 86 in totale, comprendono i sopravvissuti, i familiari delle vittime, organizzazioni non governative e associazioni di volontariato, che si sono attivamente impegnate nel soccorso e nell’assistenza alle persone in difficoltà.

Durante l’udienza preliminare erano presenti Vardaro e Perfido.

Il lungo iter giudiziario si preannuncia complesso, non solo per la delicatezza delle accuse, ma anche per la necessità di ricostruire un quadro completo degli eventi e di valutare le possibili ripercussioni legali sulle procedure di controllo e di soccorso in mare.

Il caso “Summer Love” rappresenta, in definitiva, un monito per il futuro, un invito a migliorare i sistemi di prevenzione e di risposta alle emergenze umanitarie in un contesto sempre più fragile e vulnerabile.