Tamponamento tra due pullman sulla 106: studenti coinvolti, nessun morto.

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità del catanzarese questa mattina, sulla statale 106, nel territorio comunale di Simeri Crichi.

Due pullman di linea, impegnati nel trasporto di un consistente numero di passeggeri, prevalentemente studenti diretti alle scuole di Catanzaro, si sono scontrati in un tamponamento che ha generato immediate ripercussioni sulla viabilità e profonda apprensione tra i presenti.

La dinamica precisa dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma sembra che i due mezzi, procedendo nella stessa direzione, siano entrati in contatto in maniera improvvisa, generando un impatto di notevole violenza.

Nonostante la gravità dell’evento, fortunatamente, il bilancio delle vittime è stato evitato.

A bordo dei pullman si trovavano circa cento persone, e sebbene molti abbiano subito ferite di varia entità, che vanno da lievi contusioni a escoriazioni, non si sono verificate conseguenze apparentemente gravi.

Immediato e tempestivo è stato l’intervento dei soccorsi.

Tre ambulanze del Suem118 sono giunte sul posto, mobilitando equipe mediche specializzate che hanno provveduto a prestare le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente.

Una parte degli studenti, per precauzione, è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti clinici più approfonditi, al fine di escludere lesioni interne o traumi non immediatamente evidenti.

Anche l’autista del pullman che ha tamponato l’altro veicolo ha riportato contusioni e sarebbe stato controllato dal personale sanitario.

La sicurezza del perimetro dell’incidente è stata garantita dai vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti, prevenendo ulteriori rischi per l’incolumità dei presenti e dei soccorritori.

Parallelamente, i carabinieri stanno conducendo indagini accurate per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, analizzando le condizioni del manto stradale, la visibilità, la velocità dei veicoli e valutando eventuali responsabilità.

L’evento ha inevitabilmente causato significativi disagi alla circolazione, generando lunghe code in entrambi i sensi di marcia e rendendo difficoltoso il transito dei veicoli lungo la statale 106.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità stradali, al fine di garantire la massima sicurezza durante la circolazione.

La comunità locale si è immediatamente attivata per offrire supporto agli studenti coinvolti, testimoniando un senso di solidarietà e vicinanza in un momento di forte disagio.