Taurianova, decima edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari

Dal 2 al 5 agosto 2025, Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, si appresta ad accogliere la decima edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari, un evento che si conferma come vetrina di eccellenza artistica e culturale. Organizzato dall’associazione “Amici del Palco”, la manifestazione si configura non solo come una celebrazione dell’arte effimera, ma anche come un momento di profonda riflessione spirituale e comunitaria, in consonanza con l’Anno Giubilare. Il 4 agosto, giorno dedicato al Giubileo Diocesano degli Artisti, vedrà la convergenza di pittori, scultori, madonnari e altre figure creative, sotto la guida spirituale di Monsignor Giuseppe Alberti, Vescovo della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi. L’occasione si propone di esplorare il rapporto intrinseco tra creazione artistica, fede e resilienza, riconoscendo nell’arte un potente veicolo di speranza e un riflesso dell’anima umana.Il tema scelto per l’edizione 2025, “Artisti di Speranza”, si pone come invito a indagare il ruolo dell’arte nel tessuto sociale, in un’epoca segnata da incertezze e sfide globali. Gli artisti, provenienti da ogni angolo del mondo, sono chiamati a interpretare questo tema attraverso le loro opere, offrendo spunti di riflessione e ispirazione per la comunità.Più di cinquanta artisti, un mix affascinante di maestri consacrati e giovani promesse, si preparano a trasformare il cuore di Taurianova in un vibrante laboratorio creativo. La direzione artistica, affidata alla professoressa Antonella Larosa, guiderà gli artisti nella creazione di opere che trascendono la semplice tecnica, per divenire vere e proprie narrazioni visive, intrecciate con la storia e l’identità del territorio.“Questo decimo anno rappresenta una pietra miliare per tutti noi,” afferma Giacomo Carioti, presidente dell’associazione “Amici del Palco”. “Abbiamo assistito alla crescita del concorso, vedendo nascere e consolidarsi talenti straordinari. È un privilegio custodire questa tradizione, che ci lega profondamente alle nostre radici e ci permette di offrire alla città un patrimonio artistico unico.”In un’era dominata dalla riproduzione digitale e dall’intelligenza artificiale, il valore dell’artigianato e dell’abilità manuale assume un significato ancora più profondo. I madonnari, con la loro dedizione e passione, incarnano un’autenticità rara, un’abilità che affonda le radici nella tradizione popolare e che si tramanda di generazione in generazione. Il loro lavoro non è solo una dimostrazione di abilità tecnica, ma anche un atto di amore verso la propria terra e verso la bellezza che ci circonda, un messaggio di speranza plasmato con gesso e colore. Il concorso si configura dunque come un’oasi di autenticità, un invito a riscoprire il valore del fare con le mani e con il cuore.