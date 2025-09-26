Tempo instabile: allerta meteo per l’Italia.

Domani, la penisola italiana sarà interessata da un sistema depressionario in rapido movimento verso il Sudest, che modulerà significativamente le condizioni meteorologiche su gran parte del territorio.

L’avvicinamento del ciclone si manifesterà con un quadro sinottico complesso, caratterizzato da un’interazione tra masse d’aria differenti e un’elevata instabilità atmosferica.

Nelle prime ore della giornata, le regioni Nordovest, con particolare attenzione alla Pianura Padana e alle zone montane circostanti, e le isole maggiori, Sicilia e Calabria, saranno teatro di precipitazioni a carattere piovoso, spesso intense e a carattere temporalesco.

Queste precipitazioni saranno determinate dall’apporto di umidità proveniente da Sud, innescate dall’azione di sollevamento legata alla conformazione orografica del territorio.

Durante il pomeriggio, il quadro meteorologico muterà ulteriormente.

Il fronte perturbato, spostandosi verso est, coinvolgerà con maggiore intensità le regioni Nordest, con un aumento della probabilità di temporali localmente intensi, accompagnati da raffiche di vento.

Anche le regioni centrali, in particolare Marche e Abruzzo, potrebbero subire un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni sparse e temporanei fenomeni convettivi.

Contrariamente a quanto accaduto nelle prime ore, i settori tirrenici godranno di una relativa tregua, con condizioni meteorologiche più favorevoli e una minore probabilità di precipitazioni.

Tuttavia, anche in queste aree, l’instabilità atmosferica latente potrebbe innescare brevi e isolati fenomeni temporaleschi.

I venti saranno generalmente deboli, prevalentemente settentrionali, con raffiche più intense associate alle aree temporalesche.

Il moto ondoso dei mari sarà generalmente poco mosso, con un aumento dell’altezza delle onde durante i fenomeni temporaleschi.

In sintesi, la giornata di domani si preannuncia dinamica e caratterizzata da una marcata variabilità atmosferica, con un’attenzione particolare alle regioni Nordovest, Nordest, Sicilia e Calabria, dove si prevede il persistere di condizioni instabili e temporalesche.

È consigliabile monitorare l’evoluzione della situazione meteorologica e seguire le comunicazioni delle autorità competenti.