Tempo stabile e mite: una giornata di sole sull’Italia.

Domani, l’evoluzione sinottica sull’Italia favorirà condizioni meteorologiche ampiamente favorevoli, con un campo di pressione in consolidato innalzamento che dominerà la scena.

L’anticiclone, rafforzato da correnti di stampo subtropicale, garantirà un cielo prevalentemente sereno o caratterizzato da una sparsa nuvolosità, inizialmente più frequente al mattino, soprattutto nelle aree appenniniche.

L’assenza di perturbazioni significative si rifletterà in un generale aumento delle temperature massime, che, pur rimanendo entro valori tipici della media stagionale, si faranno percepire come mite e confortevole su gran parte del territorio nazionale.

L’incremento termico sarà più marcato nelle regioni adriatiche e in Sardegna, dove si potranno raggiungere picchi significativi, mentre al Nord, a causa della maggiore ventilazione, l’aumento sarà più contenuto.

L’unica area di potenziale instabilità è localizzata lungo le coste tirreniche calabresi, dove l’interazione tra masse d’aria umide provenienti dal Mar Tirreno e la conformazione orografica del territorio potrebbe generare rovesci isolati e temporaneissimi, di breve durata e intensità.

I venti saranno deboli, di direzione prevalentemente settentrionale, con brezze costiere più accentuate nelle zone costiere.

Il moto ondoso sarà generalmente calmo, con mari poco mossi o al limite del quasi immobile.

Nel corso della giornata, la tendenza a bel tempo persisterà, con una prevalenza di cielo sereno, particolarmente accentuata nelle regioni centro-settentrionali.

Si prevede una lieve ripresa dei valori termici, sebbene l’umidità atmosferica, leggermente aumentata in alcune zone costiere, potrebbe attenuare la sensazione di caldo.

Un’analisi dettagliata dei parametri atmosferici indica una stabilità sinottica che dovrebbe garantire condizioni meteorologiche simili anche nei giorni successivi, a meno di improvvisi e inattesi cambiamenti nella configurazione generale del campo di pressione.

L’assenza di fenomeni rilevanti rende la situazione favorevole per attività all’aperto e turismo.