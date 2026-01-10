Terremoto in Calabria e Sicilia: scossa di magnitudo 5.1

Alle prime luci dell’alba, una significativa energia sismica ha scosso il territorio della Calabria meridionale e la Sicilia orientale.

Alle ore 05:53, un terremoto di magnitudo 5.1 ha manifestato la sua forza, destando la popolazione e generando ondate di preoccupazione che si sono propagate ampiamente, come testimoniato dalle numerose segnalazioni giunte da Reggio Calabria, Messina e diverse località in Sicilia e Calabria.

L’evento, catalogato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto il suo epicentro in un contesto marino, precisamente nelle acque del Mar Ionio, a ridosso della costa ionica calabrese.

La profondità considerevole, stimata in 65 chilometri, suggerisce che l’origine della scossa non sia stata direttamente legata a una faglia superficiale, ma piuttosto a processi tettonici più profondi che interessano la crosta terrestre in quella regione.

La localizzazione in mare aperto, sebbene abbia limitato i danni strutturali diretti sulla linea di costa, ha ampliato il raggio di percezione dell’evento, poiché le onde sismiche, meno attenuate, si sono propagate attraverso l’acqua, raggiungendo anche aree più distanti.

La profondità dell’ipocentro – il punto esatto dove l’energia è stata rilasciata – è un fattore cruciale per determinare l’intensità degli effetti percepiti a terra.

Generalmente, terremoti di moderata magnitudo con ipocentri profondi causano vibrazioni meno intense rispetto a terremoti di pari magnitudo con ipocentri superficiali.

Questo episodio si inserisce in un contesto geologico complesso.

La Calabria e la Sicilia sono situate in una zona sismicamente attiva, caratterizzata dalla convergenza tra la placca africana e quella euroasiatica.

Questa interazione genera una continua accumulo di stress nella crosta terrestre, che si manifesta periodicamente attraverso eventi sismici di diversa intensità.

La profondità a cui si è verificato il terremoto, relativamente elevata, indica la presenza di faglie interne alla placca africana, in fase di trascorrenza o di subduzione, che subiscono deformazioni e rilasci di energia accumulata.

L’INGV, attraverso i suoi sistemi di monitoraggio, continua a raccogliere dati e a valutare la situazione, monitorando eventuali repliche e analizzando le caratteristiche del terremoto per una migliore comprensione dei processi tettonici in atto.

La risposta delle autorità locali è orientata alla verifica delle infrastrutture critiche e al supporto alla popolazione, in un’ottica di prevenzione e gestione dell’emergenza.

La consapevolezza e la preparazione, fondate sulla conoscenza dei rischi sismici e sull’applicazione di misure di mitigazione, rimangono elementi fondamentali per la resilienza del territorio.