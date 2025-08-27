Terrore a Strongoli: Divieto di Avvicinamento per Abusi Psicologici

Un clima di terrore e manipolazione si è abbattuto su Strongoli, dove i Carabinieri hanno disposto un provvedimento restrittivo, un “divieto di avvicinamento”, nei confronti di un uomo di trentasette anni, al culmine di un’indagine complessa che ha portato alla luce un quadro di gravi violenze psicologiche ed economiche perpetrate ai danni di madre e figlia.

L’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Crotone su impulso della Procura della Repubblica, rappresenta un intervento urgente volto a tutelare l’incolumità e la dignità delle vittime.

Le indagini, condotte con meticolosa attenzione dai militari della Compagnia di Cirò Marina, hanno rivelato un escalation preoccupante di comportamenti vessatori che si sono protratti per mesi.

Lungi dall’essere episodi isolati, le aggressioni verbali, le intimidazioni e le minacce di morte hanno costituito una vera e propria strategia di controllo e dominio nei confronti delle due donne.

L’uomo, apparentemente, ha sfruttato la vulnerabilità emotiva delle vittime per esercitare una pressione psicologica devastante, arrivando a utilizzare la paura come strumento per estorcere denaro.

Il fenomeno, purtroppo, non è un caso isolato e mette in luce dinamiche ricorrenti all’interno di alcuni nuclei familiari, dove la fragilità di una persona, spesso anziana o dipendente, viene manipolata e sfruttata da un aggressore.

La richiesta di misure cautelari, come il divieto di avvicinamento, è un atto di protezione necessario per interrompere il ciclo di abusi e offrire alle vittime la possibilità di ricostruire la propria serenità, liberandosi dalla morsa del controllo psicologico e dalla costante paura.

L’inchiesta, che ora prosegue, mira a ricostruire integralmente la dinamica dei fatti, accertando l’entità delle somme estorte e individuando eventuali complicità.

Il provvedimento restrittivo rappresenta un segnale forte da parte delle istituzioni, sottolineando l’impegno a contrastare ogni forma di violenza domestica e a garantire la protezione delle fasce più deboli della popolazione, offrendo loro un rifugio sicuro e la speranza di un futuro libero dalla paura e dall’oppressione.