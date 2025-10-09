Tour della Salute a Cosenza: Screening e Benessere per Tutti

Il “Tour della Salute”, un’iniziativa itinerante dedicata alla promozione della salute e alla prevenzione, giunge in Calabria, a Cosenza, per la sua tredicesima tappa, consolidando un percorso di impegno sociale volto a rendere accessibili servizi di screening e consulenza a un pubblico ampio e diversificato.

Da sabato 11 a domenica 12, Piazza dei Bruzi si animerà trasformandosi in un centro polifunzionale dedicato al benessere, un vero e proprio “villaggio della salute” attrezzato per offrire un’ampia gamma di servizi gratuiti.

L’evento, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, non si limita a fornire controlli medici di routine.

La struttura operativa comprende otto ambulatori specializzati, offrendo consulenze cardiologiche, reumatologiche, psicologiche e nutrizionali, mirate a fornire una valutazione completa dello stato di salute individuale.

L’importanza della salute uditiva è riconosciuta con la disponibilità di valutazioni audiometriche, mentre test dell’equilibrio contribuiscono a una valutazione olistica della funzionalità fisica.

Un’attenzione particolare è rivolta alla salute orale, con uno sportello dedicato, e al benessere degli animali da compagnia, grazie alla presenza di un medico veterinario per colloqui specifici, riflettendo una visione integrata del benessere umano e animale.

L’iniziativa, promossa da Asc Attività Sportive Confederate e sostenuta da importanti patrocini ministeriali e professionali, rappresenta un investimento concreto nel capitale umano.

“La prevenzione primaria, pilastro imprescindibile di un sistema sanitario sostenibile, è spesso ostacolata da barriere economiche o logistiche,” sottolinea Salvatore Butti, General Manager e Managing Director di Eg Stada Group, evidenziando come il “Tour della Salute” si configuri come una risposta concreta a queste problematiche.

L’iniziativa non è solo un servizio, ma un catalizzatore di consapevolezza, un invito alla comunità a ripensare il proprio rapporto con la salute, promuovendo uno stile di vita attivo e consapevole.

Le attività proposte, che spaziano da laboratori ludici per bambini a iniziative sportive per adulti, mirano a creare un ambiente accogliente e coinvolgente, rompendo gli schemi tradizionali della medicina preventiva.

Il percorso, giunto alla settima edizione, testimonia un impegno continuo nel favorire l’accesso alla cura, con un impatto significativo: oltre sessanta mila consulti medici gratuiti sono stati forniti, identificando precocemente condizioni potenzialmente gravi, evitando complicazioni e contribuendo a migliorare la qualità della vita di migliaia di persone.

Quest’anno, il Tour della Salute estende la sua presenza a quindici località, abbracciando quindici regioni italiane, confermando il suo ruolo di motore di cambiamento e promotore di una cultura della salute diffusa e accessibile a tutti.