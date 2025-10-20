martedì 21 Ottobre 2025
Tragedia a Gioia Tauro: Nicodemo, 8 anni, muore sotto le macerie

La comunità di Gioia Tauro è addolorata da una tragedia infantile che ha spezzato la giovane vita di Nicodemo, un bambino di otto anni.

Ieri, una giocata innocente si è trasformata in un evento drammatico quando un muro, in circostanze ancora da chiarire, è crollato su di lui, insieme ai suoi gemelli e al fratello maggiore di tredici anni.
Il piccolo Nicodemo, soccorso immediatamente, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina tramite elisoccorso, in ragione della gravità delle lesioni riportate.
Le fratture ossee, unite a lesioni interne più complesse, richiedevano cure specialistiche immediate.
Nonostante gli sforzi del personale medico, le condizioni del bambino hanno subito un rapido e irreversibile peggioramento, culminando nel decesso avvenuto nel corso della giornata odierna.
L’evento ha scosso profondamente l’intera area, portando a galla interrogativi sulle dinamiche che hanno portato al crollo del muro e sulla sicurezza delle infrastrutture edilizie, soprattutto in aree ad alta densità abitativa e frequentate da bambini.

La tragedia solleva questioni cruciali riguardo alla manutenzione degli edifici, alla prevenzione del rischio e alla responsabilità civile, alimentando il dolore e la necessità di una riflessione collettiva.
I fratelli di Nicodemo, il gemello e il fratello maggiore, sono attualmente ricoverati presso l’ospedale di Polistena, dove ricevono le cure necessarie e supporto psicologico per affrontare il trauma subito.
La loro condizione è monitorata attentamente, e si auspica una pronta e completa guarigione, sia fisica che emotiva.
La perdita di Nicodemo lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nella comunità.

La tragedia rappresenta un duro colpo per Gioia Tauro, che si stringe attorno ai genitori e ai familiari del bambino, offrendo sostegno e vicinanza in questo momento di profondo dolore.
Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire le cause del crollo e accertare eventuali responsabilità, con l’obiettivo di evitare che simili eventi possano ripetersi e garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

