Tragico incidente sulla 106: Morto giovane a Corigliano-Rossano.

Un tragico evento ha scosso la comunità di Corigliano-Rossano, dove un giovane di vent’anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla statale 106 ionica, in un tratto particolarmente delicato tra Corigliano-Rossano e Mirto Crosia, precisamente in contrada Fossa.

La dinamica, ancora oggetto di indagine e ricostruzione da parte delle autorità competenti, ha visto un veicolo, guidato dal giovane deceduto, impattare frontalmente contro un’altra autovettura.

A bordo di quest’ultima si trovava un cittadino rumeno, che ha subito lesioni significative.

L’impatto, di violenza inaudita, ha generato una scena drammatica, richiamando immediatamente i soccorsi.

Il personale del 118, giunto rapidamente sul posto, ha provveduto a stabilizzare il ferito rumeno, trasportandolo in urgenza presso l’ospedale di Rossano, dove è ricoverato in condizioni serie, sebbene i medici non lo considerino attualmente in pericolo di vita.

L’intervento dei carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, affiancato dai vigili del fuoco, si è rivelato cruciale per gestire la situazione, garantire la sicurezza della zona e iniziare i complessi rilievi necessari a ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia.

L’analisi della dinamica, che include la valutazione delle condizioni del manto stradale, la verifica degli impianti di illuminazione e l’esame dei sistemi di sicurezza dei veicoli coinvolti, si preannuncia complessa, al fine di determinare le cause che hanno portato allo scontro.

La statale 106 ionica, spesso teatro di incidenti legati alla sua particolare conformazione e al traffico intenso, riaccende il dibattito sulla necessità di interventi mirati per migliorare la sicurezza stradale in questo tratto cruciale della Calabria.

La comunità locale, sconvolta da questo lutto, si interroga sulle misure da adottare per prevenire che simili tragedie si ripetano, ponendo l’attenzione sull’importanza di una riflessione condivisa tra istituzioni, automobilisti e cittadini.