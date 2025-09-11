Truffa al Carabiniere: anziana derubata, arrestato ucraino

L’ennesima, e purtroppo sempre più sofisticata, variazione su un tema truffaldino ha visto protagonista un cittadino ucraino, residente in Campania, colto in flagrante dalla Polizia Ferroviaria di Salerno, in stretta collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Girifalco (Catanzaro).

L’episodio, che coinvolge un’anziana signora residente a Girifalco, solleva interrogativi profondi sulla vulnerabilità di determinate fasce di popolazione e sull’evoluzione delle tecniche di manipolazione psicologica impiegate dai truffatori.

Il modus operandi, riconducibile alla ben nota truffa del “falso militare”, in questo caso si è avvalso di un’abile costruzione di credibilità.

L’uomo, presentandosi come un presunto carabiniere, ha contattato la vittima, una vedova anziana e sola, tessendo una rete di apparenze ufficiali.

La notizia, abilmente orchestrata, riguardava un grave incidente stradale che avrebbe coinvolto il figlio della signora, una narrazione progettata per suscitare immediata preoccupazione e sollecitare un intervento finanziario urgente.

La richiesta di denaro, presentata come necessaria per coprire i danni e evitare conseguenze legali per il figlio, è stata accompagnata dalla promessa di un successivo prelievo da parte di un presunto collaboratore, ulteriore elemento volto a legittimare l’inganno.

L’aggressività emotiva insita nella situazione – la paura per il benessere di un figlio – ha sfruttato al massimo la vulnerabilità della vittima, consentendo al truffatore di sottrarre una somma di 400 euro, oltre a preziosi oggetti in oro, inclusa la significativa fede nuziale, simbolo tangibile di un amore duraturo.

La tempestiva segnalazione della vittima, che fortunatamente ha riconosciuto l’anomalia della situazione, ha permesso ai Carabinieri di Girifalco di avviare un’indagine immediata.

L’efficacia delle indagini è stata resa possibile dalla collaborazione sinergica tra le diverse forze dell’ordine.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Salerno, attenti e reattivi, sono riusciti a localizzare e fermare l’indagato, recuperando parte della refurtiva e interrompendo la sua fuga.

Il successivo giudizio direttissimo, volto a garantire una rapida risposta legale, ha portato all’emissione di un provvedimento cautelare in carcere, a tutela della sicurezza pubblica e a salvaguardia di altre potenziali vittime.

Questo episodio sottolinea la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alle persone più esposte, promuovendo la consapevolezza e l’importanza di verificare sempre l’identità di chi richiede denaro o informazioni sensibili, anche quando si presenta come un rappresentante delle forze dell’ordine.

La fragilità sociale ed emotiva, unitamente alla disinformazione, rappresenta un terreno fertile per queste truffe, richiedendo un impegno costante da parte delle istituzioni e della comunità per contrastarle efficacemente.