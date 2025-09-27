Truffano anziani: arrestati due campani per rapine e truffe

Un’operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di due individui, domiciliati in Campania, indagati per una serie di truffe e rapine ai danni di anziane persone, con particolare riferimento a un episodio verificatosi a Polistena.

La vicenda, che mette in luce la vulnerabilità di una fascia di popolazione anziana spesso bersaglio di malintenzionati, si inserisce in un contesto più ampio di sofisticate tecniche di manipolazione psicologica utilizzate per estorcere denaro e beni di valore.

L’anziana vittima di Polistena era stata contattata telefonicamente da un uomo che si fingeva un legale, tessendo una narrazione fittizia volta a instillare paura e urgenza: la figlia, a quanto pare, era stata arrestata e necessitava urgentemente di una consistente somma per la liberazione, da versare immediatamente per evitare conseguenze legali gravissime.

Questa tattica, comunemente impiegata in truffe di questo genere, sfrutta l’affetto parentale e la preoccupazione delle vittime, inducendole a sospendere il proprio pensiero critico e agire in modo affrettato.

Le indagini, avviate a seguito di un avviso proveniente da Cittanova, dove una simile dinamica aveva tentato di ingannare un’altra residente anziana, hanno rivelato che la coppia sospettata operava in maniera premeditata, mirata a individuare potenziali vittime vulnerabili.

La segnalazione di Cittanova è stata cruciale, evidenziando una strategia ricorrente e permettendo ai Carabinieri di anticipare i successivi tentativi di estorsione.

L’utilizzo di immagini di videosorveglianza ha permesso di identificare il veicolo utilizzato dalla coppia durante la fuga, consentendo di trasmettere immediatamente le informazioni alla Polizia Stradale.

Questa sinergia operativa tra diverse forze dell’ordine si è rivelata determinante per l’arresto dei presunti responsabili, avvenuto nei pressi di Lamezia Terme.

Il ritrovamento all’interno dell’auto di denaro contante e gioielli riconducibili alla vittima di Polistena ha fornito ulteriori elementi a supporto dell’accusa.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Lamezia Terme, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere per gli arrestati, sottolineando la gravità dei fatti e la necessità di impedire ulteriori attività criminali.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla necessità di rafforzare la sensibilizzazione delle persone anziane, educandole a riconoscere i segnali di allarme e a non cedere a pressioni emotive da parte di sconosciuti.

Si tratta di un fenomeno che richiede un approccio multidisciplinare, coinvolgendo non solo le forze dell’ordine, ma anche i servizi sociali, le associazioni di volontariato e i media, per creare una rete di protezione intorno alla popolazione più esposta a queste truffe sempre più sofisticate e dannose.